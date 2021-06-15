МВФ проверяет, есть ли в законе о налоговой амнистии “предохранители” от отмывания средств
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“Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию”, – сказал он.
Люнгман отметил, что закон должен предусматривать тщательную проверку, чтобы избежать злоупотреблений со стороны публичных деятелей, их родственников или тесно связанных лиц.
Контекст:
15 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет, который называют “законом о налоговой амнистии”.
В первом чтении документ был проголосован парламентом 30 марта.
Проект закона предусматривал проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.
Народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что этот закон в первую очередь нужен “для простых граждан”, которые за 30 лет накопили определенные средства.
“Люди накопили их, уклоняясь от налогообложения. Налоговая амнистия дает возможность “выйти вбелую”, закончить практику уклонения от налогов и начать свою финансовую жизнь с новой страницы”, – заявлял нардеп.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по подсчетам Министерства экономики Украины, в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.
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