 

Врач рассказала об опасности семечек для здоровья: Можно сломать зуб

15.06.2021, 22:06, Разное
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Обычные подсолнечные и другие семечки могут нанести ощутимый вред здоровью. Об этом рассказала главный врач Химкинской стоматологической поликлиники Татьяна Борисова.

По словам Борисовой, из-за регулярного употребления семечек может пострадать зубная эмаль. Кроме того, они могут сточить или даже сломать как настоящий, так и искусственный зуб. А оставшаяся во рту скорлупа способна травмировать дёсны, поэтому медик рекомендует полоскать рот водой после поедания семечек, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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