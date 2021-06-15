Врач рассказала об опасности семечек для здоровья: Можно сломать зуб

Обычные подсолнечные и другие семечки могут нанести ощутимый вред здоровью. Об этом рассказала главный врач Химкинской стоматологической поликлиники Татьяна Борисова.

По словам Борисовой, из-за регулярного употребления семечек может пострадать зубная эмаль. Кроме того, они могут сточить или даже сломать как настоящий, так и искусственный зуб. А оставшаяся во рту скорлупа способна травмировать дёсны, поэтому медик рекомендует полоскать рот водой после поедания семечек, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.