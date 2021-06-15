Богатейший россиянин готов поделиться прибылью ради спасения от роста налогов в стране

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что власти поощрят компании, которые направляют сверхдоходы на инвестиции, а не на дивиденды. Также глава государства заявил, что благодаря рекордной прибыли корпоративного сектора в стране может быть “донастроена” налоговая система.

Алексей Мордашов дал понять, что представители крупного бизнеса услышали призыв лидера страны. Беседуя с Financial Times, предприниматель сообщил, что согласен реинвестировать доходы в экономику государства, чтобы не допустить роста налогов. По словам бизнесмена, в послании Путин отразил то, что имеет в виду каждый гражданин России.

Стоит отметить, что Мордашов является самым богатым человеком в стране. Его состояние оценивается в 29,1 миллиарда долларов. Он владеет 77% акций ПАО “Северсталь” и 26% немецкой туристической компании TUI Group.

Напомним, ранее в Росстате подсчитали средние зарплаты россиян по новой методике. Во внимание брали доходы сотрудников не только средних и крупных предприятий, но и малых компаний, а также людей, работающих на индивидуальных предпринимателей. Результаты оказались значительно ниже номинальных.