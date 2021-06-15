Мнение: «Первый вопрос Герману Грефу»

Здравствуйте

Сегодня на Ватсап получил сообщение от друзей.

Нашел этот видеоролик и в интернете.

Посмотрите, пожалуйста, двухминутную видеозапись о заявлениях Германа Грефа и об аналогичных заявлениях высших чинов немецкого Рейха.

У меня такой вопрос:

«Уважаемый Генрих Оскарович! Исходя из Вашей логики евреи ждали 3000 лет, чтобы перед ними сейчас открылись тайны Каббалы и они смогли стать самодостаточными. Но при этом Вы предлагаете именно сейчас русских загонять в рамки неучей, чтобы можно было свободно манипулировать русскими людьми. Что же это за нация такая особенная, евреи?»

С Уважением.

мамонтенок

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 12 июня 2021 года, День Независимости России

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