Мнение: Умер Владимир Шаталов

В возрасте 93 лет умер советский космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-лейтенант Владимир Шаталов.

Трижды летал в космос на рубеже 60-70х годов, первым осуществлял ручную стыковку кораблей в космическом пространстве, на закате СССР руководил центром подготовки. космонавтов. Большую часть своей жизни Шаталов отдал авиации и космосу.

О полетах "Союз-4" и "Союз-5" можно с подробностями почитать вот здесь http://old.rgantd.ru/nauchnye-trudy-i-publikatsii/soyuz-soyuzov-k-50-letiyu-poleta-kosmicheskikh-korablei-soyuz-4-i-soyuz

Мир праху.

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