Бывший как таблетка – Личное мнение

Дженнифер Лопес, пережившая расставание с женихом, воссоединилась со своим очень бывшим Беном Аффлеком, с которым рассталась лет двадцать назад.

Этот тайный роман можно считать уже доказанным, если посмотреть фотографии:



Фото: Соцсети

Сидят. Целуются. Романтично жрут — в основном, друг друга.

Чем это всё закончится? Да ничем хорошим. Старая любовь — как старая обувь, которая когда-то тебя устраивала, а потом ты растоптала себе ноги на размер больше.

Кажется, что нет большей глупости, чем прыгать из одних отношений в другие. Однако, если это отношения со своим предыдущим бывшим, глупость их просто поразительна.

Нет, я всё понимаю — психика так устроена, что плохое забываешь, а в памяти остаётся только хорошее. Двадцать лет прошло, помнишь, как мы были молоды и как было нам хорошо?

И хотя хорошо не было — иначе бы не расстались, мозг довольно подленько подчистил уже неприятные воспоминания.

Довольно тяжело выходить из серьёзных отношений — ну там же не просто парень у Дженнифер был, а целый жених! И хочется, наверняка, ей чего-то хорошего — романтики, секса, лёгкости и влюблённости, да.

Вместо того, чтобы сжать зубы и пересидеть полгода одной, Лопес тут же влезла в заместительную терапию, результатом которой станет очередной облом — соскакивать придётся не только с жениха, но и с любовника.

По факту, через полгода станет ясно, что Бен — явно не её вариант, как и тот бейсболист. А значит, страдать придётся в два раза сильнее.

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