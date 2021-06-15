За что в 1981 году в СССР осудили Евгения Пригожина – «повара Путина»

Дело № I-I75

Нарсудья Абрамов М.С.

Определение

Судебная Коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда

В составе: председательствующего Семеняко Е.В.

и членов Вишневской Л.Н., Хохлова А.А.

рассмотрела в судебном заседании от 17 декабря 1981 года дело по кассационным жалобам на приговор народного суда Ждановского района г. Ленинград от 6 октября 1981 года, по которому осуждены:

Бушман Алексей Васильевич, рождения 16.9.1957 года, уроженец Ленинграда, судимый 29.8.1977 года по ст. 144 ч. 2 УК РСФСР к году лишения свободы, наказание отбыто 25.11.1978; не работавший, —

осужден к лишению свободы:

по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР — сроком на 6 лет,

по ст. 144 ч. 3 УК РСФСР — сроком на 5 лет,

по ст. 210 УК РСФСР — сроком на 4 года,

по ст. 209 ч.1 УК РСФСР— сроком на 1 год,

по ст. 115-1 УК РСФСР — сроком на 1 год,

по ст. 146 ч. 2 п. п. «а», «б» УК РСФСР по совокупности преступлений сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Пригожин Евгений Викторович, рождения 1 июня 1961 года, уроженец Ленинграда, судимый 29.6.1979 года по ст. 15 и 144 ч. 2 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы с применением ст. 24-2 УК РСФСР —

осужден к лишению свободы:

по ст. 144 ч. 2 УК РСФСР— сроком на 5 лет,

по ст. 15 и 144 ч. 2 УК РСФСР — сроком на 4 года,

по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР — сроком на 7 лет,

по ст. 210 УК РСФСР — сроком на 4 года,

по ст. 146 ч. 2 п. п. «а», «б» УК РСФСР по совокупности преступлений сроком на 12 лет. В силу ст. 41 УК РСФСР к этому наказанию присоединено частично в виде 1 года лишения свободы неотбытое наказание по приговору от 29.11.1979 года и окончательно назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима.

Заслушав доклад члена суда Семеняко Е.В., объяснения адвоката Деза Ю.Н. (в других документах адвоката называют Тезо Ю.Н., — прим. «Медузы») в защиту интересов Пригожина и заключение прокурора Ширеминой М.Н., полагавшей приговор оставить без изменения, Судебная Коллегия

Установила:

Бушман и Пригожин признаны виновными в совершении следующих преступлений:

20 марта 1980 года, около 24 часов у дома 7 по ул. М. Железняка Бушман и Пригожин по предварительному сговору между собой, а также с осужденными по этому делу Макеко и Копаевым, группой, совершили с применением ножа, используемого в качестве оружия, разбойное нападение на гражданку Королеву при таких обстоятельствах:

20 марта 1980 года вечером Бушман, Пригожин, Копаев и Макеко находились в ресторане «Океан». Выйдя из ресторана около 24 часов, они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Пригожин и остальные с этим согласились. После чего они догнали Королеву у дома 7 по ул. М. Железняка, где Пригожин и Макеко подошли к Королевой, и Макеко с целью отвлечения Королевой попросила у нее сигарету. Когда Королева открыла сумочку, Пригожин сзади схватил ее за шею и стал душить, а Макеко в это время угрожала Королевой ножом, помогла оттащить Королеву в сторону от дороги. Пригожин продолжал душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание, после чего Бушман снял с нее сапоги, один из которых передал Копаеву, а Пригожин и Макеко сняли у потерпевшей золотые серьги стоимостью 50 рублей. С похищенным имуществом все скрылись с места преступления.

28 сентября 1979 года, около 20 часов, Бушман из автомашины «Запорожец», принадлежащей гражданке Ветерзон, стоявшей у дома 22 по ул. В. Вишневского, тайно похитил женскую сумку с косметичкой, перчатками и зонтом на общую сумму 114 рублей 50 коп.

В период с 22 по 27 февраля 1980 года Бушман и Пригожин, проникнув в квартиру 30 дома 24 по пр. Маклина похитили из комнаты имущество гражданина Осипова на сумму 177 рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

1 марта, ночью, Пригожин, желая проникнуть для совершения кражи личного имущества в квартиру 2 дома 12 по ул. Ропшинской, выдавил стекло в окне квартиры, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был замечен гражданами.

2 марта, ночью, Бушман и Пригожин по сговору и группой совершили кражу личного имущества из квартиры 2 дома 12 по Ропшинской улице, принадлежащего Телициным: магнитофона, радиоприемника, двух ковровых дорожек, хрусталя и других вещей, всего на сумму 980 рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

14 марта 1980 года, около 12 часов, Пригожин, Бушман по сговору и в группе с осужденной Макеко, используя в качестве технического средства ломик, путем взлома дверей проникли в квартиру 157 дома 28 по ул. Брянцева, откуда тайно похитили принадлежащее гражданам Ростовцевым имущество: изделия из хрусталя, оплетку для автомобильного руля, свечи, набор авторучек, облигации 3% займа на сумму 1300 рублей, а всего на сумму 1610 рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

19 марта Пригожин по предварительному сговору и в группе с осужденными Макеко, Копаевым и Ериным покушались на совершение кражи из квартиры 35 дома 26 по улице Брянцева. Договорившись о совершении кражи из указанной квартиры, Макеко по указанию Пригожина осталась у подъезда наблюдать за обстановкой, а Копаев с этой же целью остался на лестнице, а Пригожин и Ерин при помощи монтировки сломали входную дверь в квартиру, пытались путем подбора ключей открыть входную дверь, но затем испугавшись, что может сработать сигнализация, скрылись с места преступления, не доведя свой умысел до конца.

20 марта 1980 года Пригожин и Бушман по сговору и в группе с Макеко мошенническим путем похитили имущество Коваленко, причинив ему значительный материальный ущерб. Под предлогом приобретения для потерпевшего джинсов и других дефицитных товаров получили от него 250 рублей, затем на машине подъехали вместе с потерпевшим к дому 12/63 по ул. Мастерской, где Пригожин повел потерпевшего якобы за вещами, по дороге, через проходной двор от него скрылся, после чего вместе с ожидавшими Бушманом и Макеко уехал на машине.

Они же, Бушман, и Пригожин совместно с Макеко, зная о несовершеннолетии Копаева, в период с 16 по 21 марта вовлекали его в пьянство, распивая с ним спиртные напитки в ресторанах и квартире знакомого Блохина, кроме того вовлекли его в преступную деятельность, совершив с ним 19 и 20 марта кражу и разбойное нападение.

Бушман вел паразитический образ жизни: в течение года более 4-х месяцев не работал, существовал на нетрудовые доходы и несмотря на сделанное ему 11.9.1979 года официальное предостережение, продолжал вести паразитическое существование.

Он же злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка, взыскиваемых по решению суда от 5.3.1979 года; не работая с 1978 года, материальной помощи ребенку не оказывал, мер к трудоустройству не принимал, допустил задолженность по алиментам сроком 13 месяцев 21 день.

Он же уклонялся от лечения венерической болезни: будучи предупрежден 25 декабря после выявления сифилиса о порядке прохождения лечения и ответственности за уклонения от него, начиная с 12 января 1980 года перестал являться на обследование и проверки в КВД [кожно-венерический диспансер] несмотря на неоднократные вызовы.

В кассационных жалобах выражены следующие просьбы:

Осужденный Пригожин и его адвокат просят исключить из приговора обвинения его в покушении на кражу в группе с осужденными Макеко, Ериным и Копаевым из квартиры 36 дома 26 по ул. Брянцева, ссылаясь на добровольный отказ участников преступления от доведения его до конца, исключить по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Коваленко указания от участия в преступлении Бушмана и Макеко с учетом показаний осужденных о том, что Пригожин самостоятельно совершил это преступление, исключить по этому же эпизоду указания о причинении потерпевшему значительного материального ущерба и переквалифицировать действия осужденного на ч. 2 ст. 147, снизить наказание, исключить обвинение в участии в краже с Макеко и Бушманом личного имущества потерпевших Ростовцевых с учетом показаний осужденных в судебном заседании о том, что эту кражу совершила Макеко без помощи других осужденных, переквалифицировать действия осужденных с ч. 2 ст. 146 на ч. 1 этой статьи по эпизоду разбойного нападения на Королеву с учетом показаний осужденных в судебном заседании о том, что Пригожин самостоятельно совершил разбойное нападение без участия в преступлении других осужденных, исключить из приговора осуждение по ст. 210 УК РСФСР за отсутствием состава преступления, так как не установлена осведомленность Пригожина о несовершеннолетии Копаева, снизить назначенное судом наказание с учетом уменьшения объема вины и переквалификации действий осужденного.

Осужденный Бушман и его адвокат просят:

отменить приговор в части осуждения Бушмана по ст. 146 ч. 2 УК РСФСР по эпизоду разбойного нападения за недоказанностью участия Бушмана в участии в преступлении,

отменить приговор в части осуждения Бушмана по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР по эпизоду мошенничества в отношении Коваленко по тем мотивам, что Бушман не находился в сговоре с Пригожиным и Макеко и не участвовал в совершении преступления,

исключить из приговора обвинение Бушмана в участии в группой краже с Пригожиным и Макеко личного имущества потерпевших Ростовцевых с учетом показаний осужденных в судебном заседании о том, что эту кражу Макеко совершила самостоятельно.

Судебная Коллегия, проверив материалы дела и обсудив доводы, изложенные в жалобах, находит приговор законным и обоснованным.

Вина Пригожина и Бушмана в совершении указанных преступлений установлена совокупностью имеющихся в деле доказательств, которым суд дал правильную оценку в приговоре.

По эпизоду разбойного нападения на потерпевшую Королеву виновность осужденных подтверждается показаниями потерпевшей, из которых видно, что Пригожин и Бушман принимали участие в нападении на потерпевшую и совместно с другими осужденными — Макеко и Копаевым — похитили у нее сапоги и серьги, показаниями осужденного Копаева, из которых видно, что по предложению Пригожина они, то есть сам Пригожин, Бушман, Макеко и он, Копаев, договорились напасть на Королеву с целью завладеть ее имуществом, что затем и сделали, показаниями осужденного Бушмана на предварительном слушании, правильно оцененными судом достоверными, в которых Бушман признал свое участие в нападении на Королеву, показаниями Пригожина и Макеко об обстоятельствах нападения на потерпевшую и похищения у нее имущества заключением судебно-медицинского эксперта о характере причинения потерпевшей телесных повреждений; данными, содержащимися в протоколе осмотра пальто потерпевшей, которые свидетельствуют об использовании в отношении потерпевшей ножа.

Приведенные доказательства опровергают доводы осужденных и их адвокатов о том, что нападение на Королеву совершено одним Пригожиным и что участие Бушмана в данном преступлении не установлено.

По эпизоду кражи личного имущества потерпевшей Витерзон (ее фамилия в этом документе написана по-разному, — прим. «Медузы») виновность Бушмана подтверждается показаниями потерпевшей, признанием Бушмана, показаниями свидетеля Иванова.

По факту кражи личного имущества Осипова виновность Бушмана и Пригожина установлена показаниями Пригожина, показаниями Бушмана на предварительном следствии, правильно оцененными судом как достоверные, показаниями потерпевшего о количестве и стоимости изъятого у него имущества.

По эпизоду покушения на кражу Пригожина 1 марта 1980 года имущество из квартиры Телициных и эпизоду совершения 2 марта Пригожиным, Бушманом кражи из этой же квартиры виновность осужденных подтверждается их личным признанием, показаниями свидетеля Мельниковой о причинах, по которым Пригожин не довел о конца свой умысел 1 марта 1980 года, показаниями свидетеля Тороповой и Андриановой о том, что они видели повреждения на окне квартиры Телициных, показаниями потерпевшей Телициной об обстоятельствах кражи, количестве и стоимости похищенного имущества.

По эпизоду кражи личного имущества потерпевших Ростовцевых вина Бушмана и Пригожина подтверждается показаниями осужденной Макеко на следствии, которые суд проверил в судебном заседании и правильно признал достоверными и из которых видно, что Бушман и Пригожин совместно с Макеко совершили эту кражу, показаниями потерпевшей Ростовцевой и свидетеля Ростовцевой, из которых видно, что Пригожин ранее бывал в их квартире и только он мог указать на их квартиру как место для совершения кражи, показаниями свидетеля Крюковой о том, что в день происшествия она видела у квартиры потерпевших Макеко с двумя молодыми мужчинами, что также свидетельствует об участии Пригожина и Бушмана в совершении кражи.

Оценив указанные доказательства в совокупности, суд обоснованно признал отрицание Бушманом и Пригожиным своей вины в этой краже и отказ Макеко в судебном заседании от показаний, данных на предварительном следствии как попытку уклониться от ответственности за содеянное.

По эпизоду покушения на групповую кражу личного имущества 19 марта 1980 года из квартиры потерпевшего Иоффе виновность Пригожина подтверждается показаниями потерпевшего Иоффе об обстоятельствах взлома входной двери в квартиру и повреждении сигнализации, протоколами осмотров места происшествия с участием осужденных Ерина и Копаева, из которых видно, что они действительно пытались проникнуть вместе с Пригожиным в квартиру потерпевшего с целью кражи, но испугавшись, что сработает сигнализация, скрылись с места преступления, показаниями осужденных Копаева, Ерина и Макеко в ходе следствия и в судебном заседании, из которых видно, что они не довели с Пригожиным свой преступный умысел до конца по не зависящим от них причинам, в частности, испугавшись сигнализации.

С учетом этих доказательств доводы осужденного Пригожина и его защитника о том, что Пригожин и другие осужденные добровольно отказались в доведении преступления до конца, нельзя признать убедительными.

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Коваленко виновность Пригожина и Бушмана подтверждается показаниями потерпевшего, из которых следует, что Пригожин и Бушман, а также осужденная Макеко действовали при завладении у него деньгами в сумме 250 рублей под предлогом приобретения дефицитных товаров согласованно и в результате преступления причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

Фактические данные, содержащиеся в показаниях осужденного Пригожина и осужденных Бушмана и Макеко свидетельствуют о правдивости показаний потерпевшего и одновременно изобличают осужденных в желании скрыть действительные обстоятельства путем принятия Пригожина только на себя од… (неразборчиво) ответственности за мошенничество, о чем правильно суд указал в приговоре.

По эпизоду вовлечения несовершеннолетнего Копаева в пьянство и преступную деятельность виновность Бушмана и Пригожина установлена показаниями осужденного Копаева о том, что Бушман и Пригожин при распитии с ним спиртных напитков, а также при совершении с ним преступлений были осведомлены о его несовершеннолетии, аналогичными показаниями осужденного Ерина. И Ерин, и Копаев оснований для оговора Пригожина и Бушмана не имели.

Виновность Бушмана в ведении паразитического образа жизни, в злостном уклонении от уплаты алиментов и в уклонении от лечения венерической болезни также установлены правильно и подтверждаются совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Преступные действия осужденных квалифицированы правильно.

Вопрос о виде и размере наказания решен судом в соответствии с требованиями закона: с учетом характера и тяжести совершенных Пригожиным и Бушманом преступлений, всех обстоятельств дела и данных о личности осужденных.

Поэтому оснований для снижения наказания Судебная коллегия не усматривает.

Вопрос о гражданских исках потерпевших разрешен судом правильно.

В силу изложенного, руководствуясь ст. 332 и п. 1 ст. 339 УПК РСФСР (статьи о полномочиях кассационной инстанции, — прим. «Медузы»), Судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Ждановского районного народного суда г. Ленинграда от 6.10.1981 года в отношении БУШМАНА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА и ПРИГОЖИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА оставить без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения.