Как лето влияет на рост бровей, почему в летний период они растут быстрее

Рост бровей ускоряется летом из-за погодный изменений и рациона питания человека. Чтобы отрастить модный и широкий контур бровей, следует уповать не только на их природный рост, но и помогать им, используя вспомогательные средства. Человек наделен бровями не только для красоты, они еще выполняют и иные важные функции, о которых многие не догадываются.

Какое влияние оказывает лето на рост бровей

Возможно, женщины чаще подмечали, что в летний период брови растут быстро и нужен более частый уход за ними. Этому есть научное обоснование, что зимой они замедляют свой рост. По суждению трихологов, это является естественным процессом волосяного покрова.

Брови сложены из мелких волосков, которые нуждаются в питательных веществах. Летом имеется все это в избытке, а также солнца намного больше, которое стимулирует выработку витамина D. Постоянный доступ к свежим овощам и фруктам насыщает организм набором микроэлементов и витаминов. Это, несомненно, положительно сказывается на скорости отрастания волосков.

Как ускорить рост бровей

Если вырвать волосок из бровей, то он заново появится через 5 дней, вырастая каждый день на 1 мм. Для достижения прежней длины ему необходимо 2-4 месяца. Процесс не скорый, особенно если есть желание тонкую форму преобразовать в широкую. Также волоски имеют свойство расти неравномерно, опаздывать или перегонять друг друга.

Для ускорения роста бровей можно использовать:

горчицу с медом как маску на брови;смесь никотиновой и аскорбиновой кислот, ретинола, жидких форм токоферола, бесцветной хны наносить на брови в подогретом состоянии;смесь репейного с облепиховым маслом и одной чайной ложкой перцовой настойки также ускоряет рост бровей.

На густоту бровей сильно влияет хорошее кровоснабжение, поэтому их можно массировать круговыми движениями зубной щетки либо расчесывать специально предназначенной расческой.

Интересные факты о бровях

Мало кто задумывался о том, зачем человеку вообще нужны брови. Их часто считают украшением лица, но это далеко не единственная их задача.

Факты о бровях:

на бровях, как и на голове, вполне может образоваться вихор, это нужно принимать во внимание при их моделировании; брови не позволяют поту попадать в глаза, а также предотвращают попадание туда пыли;не сказываются на контуре лица, но помогают выражать эмоции в данную секунду: сдвигаются, хмурятся или приподнимаются вверх;по широким сросшимся бровям в доисторические времена судили об интеллекте человека;стресс может сильно замедлить рост бровей, а если причину устранить, они сразу же начинают восстанавливаться;брови не всегда одинаковой формы из-за асимметрии человеческого лица в принципе;красивые брови несложно сделать самостоятельно, если слегка выщипывать их снизу до образования небольшой дуги.

Совсем недавно брови стали важным элементом в индустрии красоты и заняли свое место. Теперь натуральные и густые брови уже не просто тренд, а настоящая реальность. Изучение данного направления красоты FCB Research показывает, что на сегодня уже около 60 % женщин беспокоятся о красоте своих бровей и дополнили уходом за своими бровями каждодневный бьюти-ритуал.