Крючком можно создать красивые корзиночки. Украшаем интерьер своими руками

Текстильные аксессуары делают интерьер дома уютным, проявляют вкус и приоритеты хозяев. Наволочки на диванных подушках, шторы, покрывала, корзины не всегда шьются из тканей, сегодня в тренде вещи, связанные крючком. Нитки для таких изделий радуют разнообразием, из одних мастерицы могут сплести кружевные занавески для окон, а при помощи других – создать большой уютный плед для кровати.

Моих познаний в плетении крючком хватает на изготовление небольших практичных объектов, таких как разнообразные корзинки для организации хранения мелочей в гардеробе. Сплести круглую корзину своими руками из плотной пряжи под силу любому человеку, освоившему простой тип паттерна вязания крючком, состоящий из столбика и накида.

Материалы

Для первой корзинки я выбрала круглую форму, ее проще связать, понять все нюансы работы с трикотажной нитью, а получив готовое изделие, оценить его потенциал. Сегодня эта корзинка используется для прищепок, а ранее она хранила некоторую часть бижутерии. В результате пользования стало понятно, что трикотажная емкость – отличный аксессуар для любых нужных вещей.

Что потребуется:

Ленточная трикотажная пряжа (цвет любой, все зависит от личных предпочтений или основных цветов того помещения, где будет храниться корзина).Крючок вязальный № 9.Иголка и ножницы.

Для простоты изложения инструкции обозначим, что столбик без накида сокращается до аббревиатуры СБН, а воздушная петля в тексте будет фигурировать как ВП.

Донышко

Старт вязания изделия начинается с формирования круглого донышка – провяжите 2 СБН, соедините их в кольцо, сделайте ВП. Далее вязание продолжается по кругу, через каждые 3 СБН делайте прибавку, каждый ряд круга оканчивается ВП перед переходом на следующий уровень.

С увеличением окружности делайте дополнительные петли по мере увеличения количества СБН.

Например, если во втором ряду донышка прибавки делалась через 3 петли, то в следующем ряду добавление петли делается после 4 петли, в четвертом ряду добавочная петля появляется после пяти столбиков без накидов.

Стенки

Свяжите круг такой величины, которая необходима, размер зависит от ваших предпочтений или от количества ниток. Сформировав дно корзинки, протяните крючок внутрь и вытяните петлю. Как это сделать, видно на фото.

Далее боковины вяжутся без добавления петель, следите за тем, чтобы количество столбиков в каждом ряду было одинаковым, иначе стенки получатся деформированными или сузятся к верхнему краю.

Трикотажная пряжа достаточно плотная, изделия из нее великолепно держат форму, поэтому можно сделать своими руками корзину с высокими бортиками, ее в дальнейшем можно использовать для хранения спиц, газет или журналов.

Заканчивая корзину, проложите последний ряд соединительными петлями, сделайте воздушную петлю, отрежьте нитку и протяните конец через петлю, затяните. Хвостик спрячьте с внутренней стороны боковины, используя иголку для ручного шитья. Для большей надежности хвостик нитки можно пришить, для этого необходимо подобрать нитки в тон пряжи.

Жесткая форма

Если вам легко удалось связать корзинку из трикотажной нити, то вы можете немного расширить мастерство, освоив создание изделий из джутовой веревки.

Для таких корзин требуется:

Джутовый, хлопчатобумажный или любой другой круглый шнур.Бобина хлопчатобумажной нити (прочной и тонкой).Крючок.

Донышко этого изделия будет прямоугольным. Провяжите из тонкой нитки косичку из 30 воздушных петель. Сложите вместе джутовый шнур и косичку, провяжите столбики без накида, захватывая внутрь ряда веревку, верхний ряд ниток окажется над шнуром, а косичка – с противоположной стороны веревки.

Сделайте поворот, формируя продолговатое дно. Делая донышко, поворачивайте шнур концентрическими кругами вокруг закладного ряда, при каждом повороте шнура делайте добавочную петлю, чтобы сохранить плоское дно в горизонтальной проекции.

Как только величина дна вас устраивает, переложите веревку на торец крайнего ряда и продолжайте обвязывать шнур нитками. Постепенно формируйте стенки корзины, их можно сделать ровными или с расширением, модель зависит от фантазии или целевого назначения. Если форма корзины формируется в виде прямоугольника со скругленными углами, то в каждом углу добавляете 1 ВП.

Для создания ручек посередине длинной стороны провяжите около 20 петель без соединения с петлями нижнего ряда. Получится прорезь, чтобы ручки имели выгнутую форму, увеличьте количество веревки, укладывая ее волной. Для окончания работы провяжите последнюю ВП, отрежьте нитку, протяните конец через петлю, затяните. Кончик нити спрячьте с изнаночной стороны корзины. Отрежьте джутовую веревку, при желании опалите ее конец, чтобы избежать распускания ниток.

Вязаная корзинка в интерьере

Создание вязаных корзин – увлекательное занятие, которое поглотило внимание и заразило азартом не одну мастерицу. После того как свой дом уже будет заполнен красивыми и разнообразными трикотажными изделиями, стоит обдумать, как еще использовать корзины и кто с радостью получит в дар или купит стильный и полезный декор для дома. Если не хватает доводов в пользу практичности корзин, то некоторые хозяйки уже оценили возможности трикотажных органайзеров.

Идеи применения:

Для кухни: в трикотажных органайзерах удобно хранить салфетки и скатерти. Корзинки идеально подходят для подачи в них на стол булочек, хлеба, печенья. В плетеном изделии идеально выглядят солонка и перечница, а также отлично хранятся пакетики со специями и приправами.Для ванной комнаты: связав несколько корзин разного размера, поставьте в одну из них расчески, во вторую – кремы, в следующую – гигиенические принадлежности, еще в одну – ватные диски или шампуни, гели, кондиционеры и маски.Для прихожей: используйте корзинку для хранения мелочей, например ключей, перчаток, варежек, пластиковых карт и т.д.Для плательного шкафа: сложите в трикотажный органайзер свернутые валиком полотенца, галстуки, ремни, используйте для нижнего белья или носков.Для спальни: корзинка бережно сохранит бижутерию, кремы для рук, салфетки, телефон, зарядное устройство и прочие необходимые предметы.Для любой комнаты: вязаные изделия послужат стильным кашпо для живых растений, станут оригинальным подсвечником, вместят в себя даже сезонную обувь.

Вариантов использования трикотажных органайзеров великое множество, и в этом состоит универсальность вязаных корзин. Свои изделия я применила в гардеробной комнате, на кухне, в прихожей и в кабинете. Все связанные органайзеры имеют разную величину, форму и сделаны из нескольких видов пряжи и шнура, поэтому могут считаться неповторимыми. Они не только помогают в быту, но и служат отличными примерами, создавая портфолио работ, теперь у меня появились заказы от знакомых и подруг, чему я очень рада.