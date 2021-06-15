Белорусский политолог назвал главное отличие между жителями Литвы и Белоруссии

Белорусский политолог Алексей Дзермант пояснил о главном отличии между жителями Белоруссии и Литвы. Эксперт уверен в наличии у европейцев множества страхов и комплексов.

Не так давно представитель официальных властей Белоруссии высказался в крайне жёсткой форме о жизни в Евросоюзе. Так, по словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, Литва является своеобразным пигмеем Европы. Сразу после этого множество западных СМИ бросились убеждать обывателей в обратном, приводя различные никому не нужные цифры и статданные.

Литовским журналистам ответил белорусский эксперт Алексей Дзермант. Он обвинил Вильнюс в попытках навязать свои страхи и многочисленные комплексы Минску. Литва, по мнению политолога, давно уже потеряла как свои исторические корни, так и шансы на реализацию своего потенциала, а также своих интересов. Более того, политолог назвал саму соседнюю страну «государством-шавкой».

Главным же отличием белорусов и литовцев Дзермант считает мировоззрение. Жителей Белоруссии он относит к славянскому миру и русскому миру. Благодаря этому его соотечественников не пугает единство с Москвой, так как относятся к ней, как к родине. Вильнюс же, как пишет «Ньюинформ», продолжает, подкупая так называемые «элиты», пытаться нападать на более жизнеспособное государство.

Источник: newinform.com