 

Комары могут стать круглогодичной проблемой из-за изменения климата

15.06.2021, 21:20, Разное
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Ученые, представляющие Университет Флориды, провели исследование, которое касается распространения на планете комаров. По их словам, в странах, где меняется климат, эти насекомые станут круглогодичной проблемой.
По словам старшего автора исследования Бретта Шефферса, комары в тропических регионах активны все время. Однако это ранее было не актуально для других государств. Обычно при снижении температуры насекомые впадают в спячку, поэтому их активность ограничена. Изменение климатических условий на Земле может привести к тому, что продолжительность лета возрастет, как и показатели термометра в зимний период.

Ученые взяли комаров, которые обитали в американском городе Гейнсвилл. Этот населенный пункт располагается на границе между умеренным и субтропическим поясами. Эксперты проследили, как москиты, которых собрали в разные времена года, реагируют на изменение климатических условий. Весной, когда наблюдается повышение дневной температуры, комары становятся более устойчивыми к таким колебаниям. В летний период этот диапазон сужается, а когда наступает осень, расширяется. Ученые пришли к выводам, что насекомые, обитающие в умеренном климате, будут приспособлены к температурным колебаниям лучше.

Источник: medikforum.ru



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