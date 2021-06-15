Эксперты рассказали о неожиданном влиянии чая на сердце

Эксперты рассказали, что употребление обычного чая положительно влияет на работу сердца. Выбор напитка зависит от индивидуальных предпочтений каждого человека. Это может быть черный, зеленый, белый или же травяной чай.

В ходе проведения исследования исследователи проанализировали семилетние данные о самочувствии 100 тысячи китайцев. Они обнаружили, что риск сердечного приступа снижается на 20% у тех, кто выпивает более трех чашек чая в неделю.

В другом исследовании приняли участие свыше 40 тысяч японцев. Его результаты показали, что риск наступления летального исхода от инсульта или же сердечного приступа на 26% ниже у тех, кто в день пили более пяти чашек зеленого чая. Регулярное употребление данного напитка укрепляет здоровье сердца и предотвращает патологии данного органа.

В чае содержатся полифенолы, действующие как антиоксиданты. Они играют ключевую роль в процессе расслабления артерий, уменьшая воспаления и повышая в эндотелии оксид азота. За счет последнего расширяются кровеносные сосуды и улучшается кровоток.

В чае также содержится компонент EGCG, являющийся самым мощным катехином. Этот элемент снижает риск развития сердечных патологий за счет уменьшения в крови плохого холестерина.

Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov