Эксперты рассказали о неожиданном влиянии чая на сердце

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15.06.2021, 21:20, Разное
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Эксперты рассказали, что употребление обычного чая положительно влияет на работу сердца. Выбор напитка зависит от индивидуальных предпочтений каждого человека. Это может быть черный, зеленый, белый или же травяной чай.
В ходе проведения исследования исследователи проанализировали семилетние данные о самочувствии 100 тысячи китайцев. Они обнаружили, что риск сердечного приступа снижается на 20% у тех, кто выпивает более трех чашек чая в неделю.

В другом исследовании приняли участие свыше 40 тысяч японцев. Его результаты показали, что риск наступления летального исхода от инсульта или же сердечного приступа на 26% ниже у тех, кто в день пили более пяти чашек зеленого чая. Регулярное употребление данного напитка укрепляет здоровье сердца и предотвращает патологии данного органа.

В чае содержатся полифенолы, действующие как антиоксиданты. Они играют ключевую роль в процессе расслабления артерий, уменьшая воспаления и повышая в эндотелии оксид азота. За счет последнего расширяются кровеносные сосуды и улучшается кровоток.

В чае также содержится компонент EGCG, являющийся самым мощным катехином. Этот элемент снижает риск развития сердечных патологий за счет уменьшения в крови плохого холестерина.

Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov



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