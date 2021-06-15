Козак ответил на вопрос о подвижках в организации встречи Путина и Зеленского

Никаких подвижек по организации встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Нет, пока нет», – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли какие-то наработки по данному направлению, передает РИА «Новости».

В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

В июне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что определенности по встрече президентов РФ и Украины нет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.