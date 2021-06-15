Цена нефти марки Brent поднялась впервые с 2019 года выше 74 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 1,5% на фоне ожиданий по спросу, стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

По состоянию на 21.17 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56%, до 74 долларов за баррель, данные торгов свидетельствуют, что минутами ранее показатель превысил эту отметку впервые с апреля 2019 года. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,74%, до 72, 09 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,3%. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу вечером ускорили рост, при этом стоимость нефти Brent поднялась выше 73 долларов за баррель.