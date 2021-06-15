 

Роналду назван лучшим бомбардиром чемпионатов Европы по футболу

15.06.2021, 21:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы по футболу, он обошел француза Мишеля Платини.

На 87-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Венгрии Роналду реализовал пенальти, а через минут он оформил дубль, в его активе стало 11 голов на европейских первенствах. Об этом информирует ТАСС.

Матч закончилась победой сборной Португалии со счетом 3:0.

Роналду также стал первым футболистом в мире, который смог сыграть на пяти чемпионатах Европы. Роналду вышел на матч первого тура группового этапа ЧЕ-2020 в Будапеште против Венгрии, передает «Российская газета».

Первое участие Роналду на Евро было в 2004 году, когда Португалия дошла до финала, но уступила грекам. В 2016 году спортсмен вместе со своими соотечественниками победил в турнире.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 млн подписчиков в разных социальных сетях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / «Ошеломляющие цифры» — школьные издевательства превратились для Франции в настоящий бич

20.02 / Прилепин объяснил поддержку возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

25.04 / Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне

30.04 / “Я описалась на сцене”. Гросу впервые призналась, что ей пришлось пережить в детстве

05.09 / Вернувшимся из-за границы школьникам разрешили не сдавать тест на COVID-19

31.05 / Гриценко: Для суда “пленки Медведчука” будут юридически легитимной доказательной базой. Для Порошенко и Медведчука это означает ответственность и тюрьму

06.05 / В Туркменистане ветераны сдают деньги на подарки к 9 мая, которые им вручит президент Бердымухамедов

23.09 / Сенату США рекомендовали утвердить нового посла в Украине

13.11 / “Влюблена в его мозг”. Шоптенко рассказала об отношениях с мужем

02.04 / В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика