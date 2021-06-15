Роналду назван лучшим бомбардиром чемпионатов Европы по футболу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы по футболу, он обошел француза Мишеля Платини.

На 87-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Венгрии Роналду реализовал пенальти, а через минут он оформил дубль, в его активе стало 11 голов на европейских первенствах. Об этом информирует ТАСС.

Матч закончилась победой сборной Португалии со счетом 3:0.

Роналду также стал первым футболистом в мире, который смог сыграть на пяти чемпионатах Европы. Роналду вышел на матч первого тура группового этапа ЧЕ-2020 в Будапеште против Венгрии, передает «Российская газета».

Первое участие Роналду на Евро было в 2004 году, когда Португалия дошла до финала, но уступила грекам. В 2016 году спортсмен вместе со своими соотечественниками победил в турнире.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 млн подписчиков в разных социальных сетях.