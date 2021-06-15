 

“Президент почувствовал, что может и сам всем управлять”. В ОП обсуждают увольнение Авакова – СМИ

15.06.2021, 21:16, Новости дня
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“На осень они [Офис президента] попытаются убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять”, – цитирует НВ одного из депутатов.

По его словам, увольнение Авакова уберет “единственный противовес [президенту Украины Владимиру] Зеленскому” и превратит ОП в единоличный орган принятия решений в государстве.

НВ отмечает, что по словам близкого соратника Зеленского, дальнейшее пребывание Авакова в кресле действительно обсуждается, но окончательного решения, увольнять или оставить министра, президент не принял.

Председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 14 июня, заявил, что “эту отставку обсуждают всю жизнь”, но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало. 

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: “Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции “Слуга народа” Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно”.

Контекст:

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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