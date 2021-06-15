В Украине может появиться специальный суд для борьбы с олигархами

Костин отметил, что решения многих дел по монополистам, которые рассматриваются судами, часто не удовлетворяют ни общество, ни государство. Выходом из ситуации может быть передача таких дел в отдельные суды, считает он.

“Такой вариант сейчас обсуждается. Речь идет о судебном учреждении, которое будет специализироваться по данной категории дел. Поскольку иногда очень удивительно, имея вывод Антимонопольного комитета и штраф на несколько миллиардов гривен, в конце концов получить какое-то решение суда о штрафе, который в тысячи раз может отличаться от штрафа, установленного антимонопольными органами”, – отметил он.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект об олигархах внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно нему, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявляла 9 июня, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении в конце июня. По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада не будет оттягивать голосование за законопроект о статусе олигарха. В то же время глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ожидает “тысячи поправок” к документу.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня анонсировал вынесение на всеукраинский референдум вопроса о статусе олигархов.

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