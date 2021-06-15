США и ЕС поддержат реформы в Украине, Грузии и Молдове

“Мы полны решимости продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать путь реформ в Украине, Грузии и Молдове. Мы преисполнены решимости добиваться долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе”, – сказано в документе.

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

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