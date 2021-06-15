В ДТП под Луцком погибли священник и семинарист УПЦ МП

Водитель и один из пассажиров, уроженец Камень-Каширского района, погибли на месте. Третьего пассажира доставили в больницу. Предварительной причиной ДТП, по версии полиции, является превышение скорости.

Как рассказал Общественному пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко, в ДТП погибли клирик Свято-Покровского храма архидиакон Роман (Ярослав Тюканько) и студент Волынской духовной семинарии Назарий Мильковский.

Фото: pravoslavna.volyn.ua

На сайте Волынской епархии УПЦ МП сообщается, что ее глава архиепископ Нафанаил совершил панихиду по новопреставленным.

Еще один пассажир 17 лет с политравмой, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в областную детскую больницу, сообщил директор КП “Волынский центр экстренной медпомощи и медицины катастроф” Владимир Шмаль.

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