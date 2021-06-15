“Готовы дать решительный ответ”. США и ЕС будут координировать действия в отношении РФ

“Мы едины в принципиальном подходе к России и готовы дать решительный ответ повторяющимся шаблонам и пагубной деятельности, с которыми Россия должна бороться для предотвращения дальнейшего ухудшения отношений с включением в список так называемых недружественных государств”, – отметили в документе.

ЕС И США планируют установить “диалог высокого уровня” по России.

“Мы призываем РФ обеспечить иностранным дипломатическим представительствам возможность работать безопасно, надежно и продуктивно. Мы призываем Россию прекратить непрерывное подавление на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ и освободить всех политических заключенных”, – заявили стороны.

В коммюнике отметили, что США и Евросоюз оставили открытыми каналы связи и возможности для выборочного сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес.

Саммит ЕС – США состоялся 15 июня. В итоговом коммюнике Европейский союз и США выразили готовность поддержать программы реформ в Украине, Грузии и Молдове, а также заявили о намерении привлечь власти Беларуси к ответственности за принудительную посадку в Минске пассажирского самолета Ryanаir.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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