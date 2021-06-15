 

Экспертный совет “Единой России” определил направления предвыборной программы

15.06.2021, 21:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас члены партии “Единая Россия” работают над проектом предвыборной программы. В документе идет речь о поддержке разных категорий граждан, развитии социальной сферы. повышении конкурентоспособности страны и других направлениях.

В первую очередь, партия отразит в документе усовершенствование системы соцподдержки, которая должна основываться на механизмах адресной помощи людям. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции “Единой России” в Государственной Думе Андрей Исаев.

В программе также будет предусмотрено развитие трудового законодательства. Было принято немало законов, связанных с этой сферой, но ряд проблем все-таки остался. Исаев рассказал, что партия подготовит новый пакет поправок в трудовое законодательство. В этом активное участие примут профсоюзы и объединения работодателей.

“Единая Россия” не забывает и о развитии промышленности, малом бизнесе и поддержке регионов. Руководитель рабочей группы “Экономика” комиссии по подготовке предвыборной программы Андрей Макаров напомнил, что партия также хочет добиться увеличения расходов на здравоохранение. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования (например, строительству и ремонту школ).

Помимо этого, в документе будет отражено развитие региональной инфраструктуры, ЖКХ, создание современной комфортной городской среды, благоустройство и обновление парков общественного транспорта. Проект предвыборной программы будет утвержден на съезде “Единой России” в субботу, 19 июня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Мнение: Новые польские налогоплательщики

11.02 / Эксперты рассказали, что может скрываться за частым мочеиспусканием

03.08 / Звезда сериала “Чики” Ирина Носова прокомментировала слухи о романе со сценаристом проекта

09.06 / Как размножить кустовую розу с помощью пластиковых стаканчиков: способ, который работает и на плодовых деревьях

01.02 / «Обнулила нас»: Манукян готовит песню про расставание с Бузовой

04.05 / Эксперт оценила возможность уменьшения пениса из-за химических веществ

08.03 / Пригожин ответил Соседову на предложение запретить детям звезд участвовать в шоу

25.07 / Личное: «Провокатор и подлец»

30.06 / СерпомПо: Жалкий и Вялый

23.05 / Актриса Лариса Удовиченко рассказала о проблемах с репертуаром: “Мне больно и обидно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика