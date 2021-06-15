Экспертный совет “Единой России” определил направления предвыборной программы

Сейчас члены партии “Единая Россия” работают над проектом предвыборной программы. В документе идет речь о поддержке разных категорий граждан, развитии социальной сферы. повышении конкурентоспособности страны и других направлениях.

В первую очередь, партия отразит в документе усовершенствование системы соцподдержки, которая должна основываться на механизмах адресной помощи людям. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции “Единой России” в Государственной Думе Андрей Исаев.

В программе также будет предусмотрено развитие трудового законодательства. Было принято немало законов, связанных с этой сферой, но ряд проблем все-таки остался. Исаев рассказал, что партия подготовит новый пакет поправок в трудовое законодательство. В этом активное участие примут профсоюзы и объединения работодателей.

“Единая Россия” не забывает и о развитии промышленности, малом бизнесе и поддержке регионов. Руководитель рабочей группы “Экономика” комиссии по подготовке предвыборной программы Андрей Макаров напомнил, что партия также хочет добиться увеличения расходов на здравоохранение. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования (например, строительству и ремонту школ).

Помимо этого, в документе будет отражено развитие региональной инфраструктуры, ЖКХ, создание современной комфортной городской среды, благоустройство и обновление парков общественного транспорта. Проект предвыборной программы будет утвержден на съезде “Единой России” в субботу, 19 июня.