Глава Ryanair: На пилотов рейса с Протасевичем оказывалось “значительное давление”

Инцидент, произошедший в белорусском аэропорту 23 мая 2021 года, возмутил европейских властей. В тот день самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщений о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич. После посадки сообщения о бомбе не подтвердились, а блогер был задержан.

Майкл О’Лири заявил, что отклонение от рейса было преднамеренным нарушением всех авиационных правил. Также, по словам ирландского предпринимателя, белорусские диспетчеры уверяли пилотов рейса, что получили “реальную угрозу”; говорили, что на борту взорвется бомба, если самолет войдет в воздушное пространство Литвы.

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О’Лири рассказал, что капитан несколько раз просил минское УВД предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что авиакомпания не отвечает на телефонные звонки, что не соответствовало действительности.

О’Лири уверяет: на экипаж оказывалось “значительное давление”, чтобы самолет приземлился в аэропорту Минска. Как только борт оказался на земле, в салон зашли несколько неизвестных людей. Они держали видеокамеры и хотели, чтобы экипаж сказал, что посадка в Белоруссии была добровольной, но таких слов они не услышали.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) готовит доклад по инциденту, произошедшему в аэропорту столицы Белоруссии. Он будет представлен в течение двух недель.