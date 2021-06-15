Мнение: Про третью волну

Русское авось – это не простой фатализм.

Это настороженное отношение ко всем защитным мерам, которые придумали другие люди.

Природе русский человек доверяет, ему кажется, что природа его не подведет, она щедрая, бескрайняя.

Вирусов-хуиросов природа сама победит.

А вот ближайшим соседям наоборот не доверяет совсем. От них одни беды и воровство.

Это особенности менталитета большой нации, живущей на большой территории.

Маленькая нация привыкает держаться поближе к своим, плечом к плечу, одной семьей.

Хотя свои тоже могут подвести, шансов, что подведут чужие, куда больше.

Нации живущие в тесноте, привыкают уважительно относиться к своим, чтобы друг друга не поубивать, адаптируются к выполнению правил тесного общежития.

Природе они не доверяют, поскольку ресурсов на всех не хватает. Одна надежда на научно-технический прогресс, который позволит выживать за счет хитроумного использования ресурсов.

А большие нации, живущие на обширных территориях, формируют вот такие специфические установки, которые мы видим у соотечественников.

Природе они доверяют: ресурсов много. А людям не доверяют, потому что проходимцы все, в буквальном смысле: прошли мимо, ухватили, что плохо лежит, и след простыл. Границы у большинства плохие, потому что до чужих границ – миля, можно лапти раскидать.

Чужакам русские симпатизируют больше, чем своим, во всяком случае в мирное время. Чужаки – редкие гости из заморских стран, привозят диковинные вещи. А свои – это не такие уж свои. Слишком большая нация не считает своих своими. Вон их сколько и большинство очень далеко. А если далеко, какие же это свои?

Поэтому русские люди вакцинам не верят. И в эпидемии не верят тоже, потому что природа не подведет, а вот люд из соседней деревни представляет опасность, может быть он сам придумал эпидемии, чтобы украсть добро.

И если даже сосед не враг, то как минимум – дурак. Умные все живут за морями, в богатой стране, где молочные реки и куда каждый день садится солнце. А вокруг воры, дураки и проходимцы. И доверять их байкам не нужно, врать всякий горазд.

Вот в приметы русский человек верит, а людям – нет.

Как в условиях такой недоверчивости к людям и фатализма получить коллективный иммунитет от вакцинации?

Организовать поощрительные выплаты.

Не лотерею, не бесплатную мороженку, а денежные выплаты всем, кто вакцинировался.

Больше никак.

Деньги могут быть небольшие, большинство людей у нас небогаты и падки на любую халяву.

А еще фаталисты, не будем этого забывать.

Подкуп – это единственный способ, который действует при недостатке мотивации одного и слабых рычагах другого.

Если вы хотите чего-то от человека, чего просить бесполезно, а заставить нельзя, предложите этому человеку выгоду. Начните с небольшой.

Сегодня человек может гордо отказаться, а завтра подумает и согласится.

Ведь что-то – это больше, чем ничего.

Как думаете, какую сумму достаточно предложить, чтобы в течение двух недель большинство россиян вакцинировались? Какой достаточный минимум?

И про себя напишите. Сделали прививку? И если нет, почему?

Только пишите, если живете не в России, потому что в других странах – другой менталитет, а значит совсем другая коллективная установка, а на принятие решений в неочевидной, неясной для человека ситуации влияют именно коллективные установки.