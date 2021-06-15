Мнение: Про третью волну
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Русское авось – это не простой фатализм.
Это настороженное отношение ко всем защитным мерам, которые придумали другие люди.
Природе русский человек доверяет, ему кажется, что природа его не подведет, она щедрая, бескрайняя.
Вирусов-хуиросов природа сама победит.
А вот ближайшим соседям наоборот не доверяет совсем. От них одни беды и воровство.
Это особенности менталитета большой нации, живущей на большой территории.
Маленькая нация привыкает держаться поближе к своим, плечом к плечу, одной семьей.
Хотя свои тоже могут подвести, шансов, что подведут чужие, куда больше.
Нации живущие в тесноте, привыкают уважительно относиться к своим, чтобы друг друга не поубивать, адаптируются к выполнению правил тесного общежития.
Природе они не доверяют, поскольку ресурсов на всех не хватает. Одна надежда на научно-технический прогресс, который позволит выживать за счет хитроумного использования ресурсов.
А большие нации, живущие на обширных территориях, формируют вот такие специфические установки, которые мы видим у соотечественников.
Природе они доверяют: ресурсов много. А людям не доверяют, потому что проходимцы все, в буквальном смысле: прошли мимо, ухватили, что плохо лежит, и след простыл. Границы у большинства плохие, потому что до чужих границ – миля, можно лапти раскидать.
Чужакам русские симпатизируют больше, чем своим, во всяком случае в мирное время. Чужаки – редкие гости из заморских стран, привозят диковинные вещи. А свои – это не такие уж свои. Слишком большая нация не считает своих своими. Вон их сколько и большинство очень далеко. А если далеко, какие же это свои?
Поэтому русские люди вакцинам не верят. И в эпидемии не верят тоже, потому что природа не подведет, а вот люд из соседней деревни представляет опасность, может быть он сам придумал эпидемии, чтобы украсть добро.
И если даже сосед не враг, то как минимум – дурак. Умные все живут за морями, в богатой стране, где молочные реки и куда каждый день садится солнце. А вокруг воры, дураки и проходимцы. И доверять их байкам не нужно, врать всякий горазд.
Вот в приметы русский человек верит, а людям – нет.
Как в условиях такой недоверчивости к людям и фатализма получить коллективный иммунитет от вакцинации?
Организовать поощрительные выплаты.
Не лотерею, не бесплатную мороженку, а денежные выплаты всем, кто вакцинировался.
Больше никак.
Деньги могут быть небольшие, большинство людей у нас небогаты и падки на любую халяву.
А еще фаталисты, не будем этого забывать.
Подкуп – это единственный способ, который действует при недостатке мотивации одного и слабых рычагах другого.
Если вы хотите чего-то от человека, чего просить бесполезно, а заставить нельзя, предложите этому человеку выгоду. Начните с небольшой.
Сегодня человек может гордо отказаться, а завтра подумает и согласится.
Ведь что-то – это больше, чем ничего.
Как думаете, какую сумму достаточно предложить, чтобы в течение двух недель большинство россиян вакцинировались? Какой достаточный минимум?
И про себя напишите. Сделали прививку? И если нет, почему?
Только пишите, если живете не в России, потому что в других странах – другой менталитет, а значит совсем другая коллективная установка, а на принятие решений в неочевидной, неясной для человека ситуации влияют именно коллективные установки.
Источник: Эволюция
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