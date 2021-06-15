Мнение: Тихановскую больше не разыскивают в России.

Некоторое время назад многие удивлялись, почему из базы лиц находящихся в розыске в России пропала Тихановская. Некоторые даже предполагали, что это Россия показывает свое недовольство тем, что ей якобы не понравились намеки на некоего российского олигарха, который покупал посты на "Нехте" (и фамилию которого Протасевич якобы не помнит https://colonelcassad.livejournal.com/6840564.html, упоминая лишь некоего "олигарха с усами"). На деле все оказалась проще – из базы межгосударственного розыска Тихановская удалена по решению властей Белоруссии. В МВД РФ рекомендовали за комментариями по этому вопросу обращаться к белорусским правоохранительным органам.

Как уже не раз писал, Тихановская это наиболее удобный и приятный спарринг-партнер для Лукашенко, на фоне которой очень легко показывать стальные яйца, ибо там практически что ни делай, все равно будет лучше и деятельней, нежели то, что творит Тихановская и ее окружение. Вся деятельность Тихановской за границей в целом направлена на то, чтобы укреплять положение политического режима Лукашенко при формальном декларировании решительной борьбы с режимом Лукашенко. Осуществляется укрепление положения Лукашенко не только путем зачистки остатков оппозиционных организаций в самой Белоруссии и консолидации государственного аппарата, но и в значительной степени путем полной самодискредитации как самой Тихановской, так и ее окружения, в результате чего масса людей просто разочаровываются в "лидерах протеста" и отходят от политики, что отлично видно по динамике протестов в Белоруссии с октября 2020-го года. Сценарий с высылкой Тихановской (вместо посадки в СИЗО к Бабарико, Тихановскому, Колесниковой и прочим) выглядит очень прозорливым – наиболее ценный кадр оказался там где нужно и там, где он может принести наибольшую пользу.

Поэтому арест Тихановской это пожалуй последнее, к чему будет сейчас стремиться Лукашенко и КГБ Белоруссии. Чем больше она бегает за границей и открывает рот, тем лучше идут дела у Лукашенко в Белоруссии. Разумеется, совсем не обязательно, что речь идет о том, что Тихановская получает за это деньги от Лукашенко (как трактует такие истории известная картинка, которая отлично применима к тому же Навальному, да и в целом к явлению зубатовщины). Просто весьма неумная дама не блиставшая интеллектуальными талантами попала в оборот алчных дельцов, для которых "революция в Белоруссии" это прежде всего способ заработать денег. КГБ же в этом вопросе надо просто добывать информацию и сливать ее в прессу через Гос-ТВ Белоруссии и про-Батькины телеграм-каналы. С этим проблем у КГБ нет совершенно, что говорит о том, что помимо средств технической разведки, активно используют завербованные "оппозиционеры", которые сдают комитету все и вся.

С появлением Протасевича (которого нынче уже также обвиняют в работе на КГБ – якобы он изначально был агентом глубокого внедрения), этим стало заниматься совсем уж просто, накидывая зрителям с лопаты грязное белье Тихановской и ее окружения. При этом все понимают, что это лишь вершина айсберга и контента там на месяцы вперед припасено.

Из свежего стоит отметить разбор партии Качинского, которая открыто поддерживала попытку переворота в Белоруссии.

А когда за границей есть такой вот "полюс оппозиции" Лукашенко, да еще тесно аффилированный с иностранными государствами и их спецслужбами, Батька может спать спокойно. Есть идеальная картинка – внешние враги + собственные предатели-идиоты. С такими "оппозиционными вождями" он до 2026-го года может вполне спокойно досидеть, если конечно не решит разыграть "Операцию Преемник" несколько ранее. Будь кураторы переворота в Белоруссии поумнее, они бы уже давно начали Тихановскую задвигать на задний план и выдвигать кого-то более вменяемого в качестве "лидера оппозиции", но инерция 2020-го года весьма сильна, поэтому мы и наблюдаем забавную картину, как "главного врага Лукашекнко" буднично убирают из межгосударственного розыска.

PS. И до кучи про "загадку Протасевича", которую он вчера задавал на пресс-конференции в МИД Белоруссии.

«Это женщина, политик. Она живет в одной из европейских стран. Она призывала не платить налоги, не признавать нелегитимное правительство, призвала переходить армию на свою сторону, а также начала создавать не только альтернативное правительство, но и альтернативные посольства своей страны. Как вы думаете, кто это? <…> Это политик из Австрии Моника Унгер. В 2019 году она получила 14 лет заключения за попытку мятежа. Знакомые пункты, не находите ли?». (с) Протасевич

В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер.

42-летняя Унгер признана виновной в государственной измене. Созданная ею организация насчитывает около 2600 членов. "Конфедерация Австрии" провозгласила "нелегитимным" действующее австрийское государство и его законы.

"Конфедерация" выдавала некоторым членам организации "дипломатические паспорта", а также продавал свои собственные номерные знаки.

Унгер пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина.

Судья в городе Грац аргументировал суровое наказание, заявив, что он дал "четкий сигнал о том, что антигосударственные действия не будут терпимы".

Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими участниками движения, которые были арестованы во время волны арестов в апреле 2017 года.

Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам.

Двенадцать других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной ассоциации" и заключены в тюрьму на срок до трех лет.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/01/26/7092078/ – цинк



Документы для дипломатов "невероятной Австрии".



Суд над Унгер и членами альтернативного австрийского государства.

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