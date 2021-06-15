Муж сбежал — виноват отец! – Личное мнение

Ксения Бородина надристала проникновенный и до ужаса банальный пост о том, что причина её плохих отношений с мужиками — это её отец.



Фото: Соцсети

Нашла виноватого!

Амоева давно нет, а дочурка — почти 40-летняя, между прочим, баба — обвиняет его в том, что её муж улетел на Кипр отдыхать без неё.

Это я, конечно, дала вам выжимку из словесной дристни Ксении.

Тем, кому не лень продираться сквозь её вязкий мыслепоток, привожу пост целиком:

У меня к сожалению за всю жизнь, нет ни одного фото с отцом… вот могу поставить только такой коллаж.. все мультики, которые я смотрела в детстве, это любовь отца к дочери, например любимый мультик «Русалочка». Я всегда мечтала о таком отце, который переживает, заботится и любит безгранично. Для девочки отец – самый важный человек в жизни. Это ее первый образ мужчины, на основе которого она в будущем будет выбирать себе мужа. Поэтому обида на отца может влиять на жизнь уже взрослой девушки и вносить в нее свои коррективы. Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так… Той маленькой девочке внутри меня, ещё очень долго было больно…Начиная с юного возраста(17-18 лет) я пыталась компенсировать эту любовь.. Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной…и теперь много работая с психологами, я прекрасно понимаю, что единственно правильный путь-это простить папу, принять его таким каким он был и отпустить… хоть больно и тяжело, но это надо сделать, чтобы не ошибаться, чтобы уметь делать правильный выбор, чтобы освободить себя от этой тяжести и расчистить себе путь.

Это, конечно, очень удобно — взвалить вину за свой плохой характер на отца, которого не было рядом.

Это, в принципе, сейчас модно среди инфантильных взрослых людей — считать себя психологически травмированными людьми и копаться в том, что, как и когда их родители сделали не так.

Чушь собачья.

В том, что ты — откровенно злая баба, с которой трудно жить, твой отец не виноват. В этом виновата ты и только ты.

Отсутствующий отец — это не травма. Травма — это когда 11-летнюю девочку изнасиловали ночью в пионерлагере. Был у меня когда-то такой комментарий от читательницы. До сих пор помню.

А все эти взрослые, сытые, не переработавшие ни минуты в жизни тётки и дядьки, которые таскаются к психотерапевтам, потому что на них когда-то накричала мама, а папа ушёл из семьи, в моих личных глазах являются откровенными дебилами и соплежуями.

А в ваших?

Есть претензии к родителям? Какие?

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