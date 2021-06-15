Внучка Елизаветы II Зара Тиндалл и Майк Тиндалл посетили скачки Royal Ascot

Впервые за два года в Великобритании проходят королевские скачки Royal Ascot. В прошлом году размах традиционного для тысяч британцев мероприятия пришлось сильно сократить из-за вспышки коронавируса в стране. Вместо этого скачки прошли в закрытом формате, без светской публики. На этот раз королевские скачки пройдут в почти привычном режиме: на протяжении четырех дней – с 15 по 19 июня – в Аскоте, небольшом городке в районе Виндзор и Мейденхед, будут соревноваться десятки жокеев при частично заполненных трибунах.

Обычно на скачки съезжались до 300 тысяч человек, однако в этом году установлено ограничение по гостям в размере 4000 человек в день. Также известно, что в эти четыре дня будут отрыты к посещению Королевская ложа и Ложа Королевы Анны, на каждой из которых будет предусмотрен свой строгий дресс-код.

Сегодня, 15 июня, в первый день скачек среди гостей были замечены Зара и Майк Тиндалл. Они стали первыми из британской королевской семьи, кто почтил своим присутствием это мероприятие. Этот выход стал для них вторым после рождения третьего ребенка – их сын появился на свет в конце марта. 36-летняя дочь принцессы Анны и внучка Елизаветы появилась на публике в кремовом платье бренда Me + Em в мелких горох с белыми вставками в черный крупный горох за 250 фунтов. Однако внимание окружающих привлекала бежевая шляпка с декором из роз. Ее 42-летний супруг сопровождал ее в классическом черном смокинге и шляпе-цилиндре.

Зара Тиндал – знаменитая наездница: известно, что любовь к конному спорту прививали Заре с детства. Ее родители – принцесса Анна и олимпийский чемпион по конному спорту Марк Филиппс (отец Стефани) – познакомились во время участия в скачках. Всем родственникам английской принцессы их союз казался “нелепым мезальянсом”, возникшим на ипподроме. Королева Елизавета II даже говорила в шутку:

Меня не удивит, если их дети родятся с четырьмя копытами.

Копыт у Зары Филиппс не оказалось, зато лошади с детства являются важной частью ее жизни. Вместе со своей лошадью Тойтаун Зара завоевала золотые медали в личном и командном первенстве на чемпионате Европы по троеборью 2005 года в Бленхейме, а также золотую медаль в личном и серебряную в командном первенстве на чемпионате мира по троеборью в Аахене. В июле 2012 года Зара стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде в Лондоне.