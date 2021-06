Как сейчас выглядят и чем занимаются участницы Spice Girls

Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Мел Си, Эмма Бантон и Джери Халлиуэлл – в 1996 году эти пять девушек буквально перевернули мир поп-музыки. Дерзкие, яркие и такие разные вместе они составили коллектив Spice Girls, который по сей день считается самой коммерчески успешной женской группой в истории.

Spice Girls существовали недолго. В 2001 году группу покинула Джери Халлиуэлл. Она решила строить сольную карьеру, а вслед за ней и другие участницы стали задумываться о том, чтобы отправиться в одиночное плавание. Группа распалась, однако ни одна из девушек по отдельности так и не превзошла успех пятерки. У Джери и Мел Си был хороший старт, несколько удачных композиций возглавляли мировые чарты, но это продолжалось недолго. Эмма, Мел Би и Виктория тоже пытались записывать песни, но с меньшим успехом. В конце концов признать поражение смогла только Виктория – она объявила, что завершила музыкальную карьеру и каждый раз, когда заходила речь о воссоединении Spice Girls, категорично заявляла: она в этом больше не участвует. 1997 год

Ирония судьбы – именно Виктория Бекхэм остается на плаву по сей день, правда, уже в качестве дизайнера и как признанная икона стиля. Ее имя упоминается в прессе так часто, что каждый знает, как у нее дела. А как сложилась жизнь остальных?

Эмма Бантон

Самой младшей участнице Spice Girls сейчас 45 лет. После распада группы Эмма подписала контракт с Virgin Records и выпустила сольный альбом A Girl Like Me, который занял 147-е место в списке самых продаваемых альбомов в Великобритании в 2001 году. Неплохой результат, если не оглядываться на успех Spice Girls. В 2002-м Virgin Records разорвали контракт с Эммой по причине низких продаж ее очередного сингла. За следующие несколько лет Эмма выпустила еще два альбома, приняла участие в шоу “Танцы со звездами” и The X Factor в качестве судьи, поработала диджеем на радио и телеведущей нескольких программ, родила двоих сыновей.

Эмма Бантон, 1996 год Эмма Бантон, 2020 год Эмма Бантон, 8 июня 2021 года

Мелани Браун

Сольную карьеру она начала еще во время работы в Spice Girls, в 1998-м. Выпустила успешную композицию с Мисси Эллиот, сотрудничала с Тимбалэндом. Как и Эмма, Мел Би сотрудничала с Virgin Records, но и ее контракт был разорван по причине недостаточной успешности. Композиции певицы были хорошо встречены в Великобритании, но этого было мало. В двухтысячных Мел Би перебралась в США и до сих пор предпочитает жить в Калифорнии. Ее альбом L.A. State Of Mind, выпущенный в 2005 году, провалился. Как и Эмма, Мелани успела отметиться в The X Factor и “Танцах со звездами”, но в последние годы чаще появлялась в новостях благодаря насыщенной личной жизни.

Мел Би связывали романтические отношения с актером Эдди Мерфи, она дважды была замужем. Три года назад певица выпустила автобиографию, в которой призналась, что в 2014 году пыталась покончить с собой – по ее словам, причиной тому было домашнее насилие со стороны ее мужа Стивена Белафонте. Однако Стивен обвинения отрицал и утверждал, что Мел Би злоупотребляла запрещенными веществами и именно это чуть не стоило ей жизни. Сейчас Мелани Браун 46 лет, она воспитывает трех дочерей. Мел Би, 1996 год Мел Би, 2020 год

Мелани Чисхолм

Или Мел Си, как ее называют фанаты, выпустила дебютный альбом Northern Star в 1999-м. Синглы Never Be the Same Again и I Turn to You были очень успешны и казалось, карьера певицы пойдет в гору, но увы, к 2003 году звукозаписывающая компания Virgin Records разорвала контракт и с ней. Тем не менее, все эти годы Мелани сосредоточенно и терпеливо продолжала заниматься музыкой, всего за свою сольную карьеру она выпустила 7 альбомов, многие ее песни занимали неплохие позиции в чартах. Личная жизнь Мел Си также не была простой – она встречалась с Энтони Киддисом, Робби Уильямсом, а 10-летние отношения с Томасом Старром подарили ей дочь Скарлетт. Сейчас Мелани занята выпуском нового, восьмого по счету альбома.

Мел Си, 1996 год Мел Си, 2020 год

Джери Халлиуэлл

Первые сольные песни Джери – Look at Me, Mi Chico Latino и Lift Me Up – покоряли хит-парады, а ее дебютный альбом Schizophonic дебютировал на 42 строчке Billboard, что было лучшим результатом среди участниц Spice Girls. В 2001-м вышел фильм “Дневник Бриджит Джонс”, для которого Джери записала ремейк It’s Raining Men, который в течение нескольких месяцев звучал буквально из каждого утюга.

Но к 2007 году Джери устала от музыки. Она объявила, что завершает карьеру певицы и сосредоточилась на писательской деятельности, выпустила несколько книг для детей. Периодически она принимала участие в телешоу. Так, например, и ее не миновала работа на шоу The X Factor.

Пять лет назад Джери, Эмма и Мел Би попытались втроем перезапустить карьеру – они организовали группу GEM и даже выпустили песню Song for Her, но в одну реку дважды, как известно, не войти. У Джери Халлиуэлл двое детей, она замужем за гонщиком и руководителем команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристианом Хорнером. Джери Халлиуэлл, 1996 год Джери Халлиуэлл, 2020 год