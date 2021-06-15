Как из обычной веревки сделать очень симпатичный абажур. Форму и размер можно делать разными, получается красиво

Из веревки можно смастерить много разных вещей для дома. Это очень увлекательное занятие, и всегда интересно, каким же будет результат. Например, из веревки и пластиковой бутылки можно сделать оригинальный абажур, который отлично смотрится в спальне. Лучше всего изготовить два экземпляра, чтобы установить по обе стороны кровати.

Что потребуется

Для изготовления абажура потребуются следующие материалы и инструменты:

пластиковая бутылка;хлопчатобумажная веревка;ножницы;силиконовый клей;резак;малярный скотч;фломастер;две кисти (одна небольшая);акриловая краска.

Не рекомендуется использовать для приклеивания веревки к бутылке клеевой пистолет, поскольку пластик от горячего клея расплавится.

Процесс изготовления

В первую очередь нужно отрезать горлышко у бутылки с помощью резака.

Затем необходимо отрезать донышко бутылки. Сделать это можно ножницами или все тем же резаком. Чтобы срез получился ровным, лучше сначала начертить линию и отрезать по ней.

Высота абажура может быть произвольной. В данном случае она равна примерно 25 см, но ее можно изменить на свое усмотрение.

Нанести немного силиконового клея на горлышко бутылки и начать постепенно приклеивать веревку.

Следует оборачивать веревку вокруг бутылки, добавляя по ходу необходимое количество клея. Абажур будет выглядеть намного лучше, если все ряды веревки будут плотно прилегать друг к другу. Нужно стараться не допускать зазоров между витками веревки.

Покраска

Если необходимо покрасить абажур или его часть краской, следует использовать малярный скотч, чтобы обозначить область для рисования.

Акриловую краску наносить на веревки лучше кисточкой. Скорее всего, понадобится еще одна кисточка небольшого размера, чтобы закрасить места, которые недоступны для большого инструмента. При покраске или разрисовывании абажура можно проявить фантазию и творческие способности.

Последний штрих

Чтобы повесить абажур, нужно открутить патрон. Для этого необходимо выключить питание, открутить сначала лампочку, затем патрон. Пропустите провод через отверстие в абажуре и снова соберите все вместе – прикрутите патрон, затем лампочку. Если опыта работы с электричеством нет, лучше обратиться за помощью к тем, кто легко может справиться с этой работой.

Необходимо с таким абажуром использовать энергосберегающие или светодиодные лампы, так как они не нагреваются. Теперь осталось только включить свет и наслаждаться новым светильником.

Вот так просто своими руками можно сделать оригинальную вещицу для дома.