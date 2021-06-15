 

Мнение: Боишься? Колись! Да здравствует отмена!

15.06.2021, 20:26, Разное
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Коронабесы уже буквально как с цепи сорвались: сегодня слышал, что на границах Ивановской области уже натурально стоят очереди из машин – на въезд и на выезд. Бдительные гаишники натурально выставили посты (!) и не дают людям свободно перемещаться в пределах Российской Федерации: останавливают автомобили и допрашивают водителей – куда, мол, едете, зачем, что вам нужно в нашей Ивановской области – после чего многих разворачивают.

Ну а что в Москве опять запрещают – указом мэра – сидеть на лавочках, это уже даже не смешно. Вопли насчет “принудительной вакцинации” сливаются уже в какой-то протяжный стон, тем более, что даже самые истовые коронабесы типа блогера Шулики уже заподозрили – новые ужесточения ни к чему не приведут, так как люди станут на них плевать. Поэтому они требуют уже какой-то чуть ли не военно-полицейской операции – видимо, по типу той, что все советские видели в любимом фильме “Кавказская пленница”: люди в белых халатах с огромными шприцами отлавливают трусов, балбесов и бывалых везде, где увидят – и тут же вкалывают им лошадиные дозы ЧЕГО НАДО под лекции о международном положении.

Мое предложение прямо противоположное – причем она базируется как раз на словах самих же коронабесов. Они же уверяют, что все вакцины прекрасные, безопасные и надежно защищают от чудовищного ковида? Отлично, поверим им истово и без остатка. И раз так – давайте отменим ВООБЩЕ ВСЕ ограничения, введенные в связи с ковидом: не только карантины, локдауны и запертые кинотеатры, но и безумные маски с перчаточными режимами!

А в ответ на любые вопли каких угодно клоунов в духе “Вы на меня дышите! Вы меня заражаете! Вы оставляете на мне вирусы своими грязными пальцами!! Наденьте маску, скафандр, отбегите от меня на 2,5 километра!” – у нас будет железобетонный ответ: боишься ковида? Не хочешь заразиться? КОЛИСЬ! Вгони в себя для верности сразу три дозы Спутника – и больше не приставай к людям со своим страхом смерти, наоборот – ходи и злорадно смейся над неуколотыми идиотами. Они-то все умрут – а ты останешься! Чем не перспектива?!

Я даже не представляю, что на это можно возразить.

Источник: Размышления вольного социолога



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