 

Зудина предложила режиссеру Богомолову поработать с Бузовой

15.06.2021, 20:22, Разное
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Марину Зудину журналисты попросили прокомментировать дебют Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин», который прошел во МХАТ. Вдова Олега Табакова считает, что пока рано делать выводы по поводу актерского таланта певицы. Она предложила обратить внимание на бывшую ведущую «ДОМа-2» режиссеру Константину Богомолову.
Звезда «Содержанок» призналась, что лично не видела работу Ольги Бузовой на сцене театра. Она не знает, как знаменитость справилась с ролью артистки кабаре Беллы Шанталь. Однажды Марина Зудина наблюдала за игрой певицы в фильме, в котором она играла саму себя. По словам актрисы, тогда ей понравился образ Ольги Бузовой, так как он имел яркий ироничный окрас.

Вдова Олега Табакова считает, что было бы уместно, если в свой спектакль поющую телеведущую позовет супруг Ксении Собчак. Она отметила, что МХАТ и МХТ – это совершенно разные театры. Как пишет издание Teleprogramma, актриса не знает, в каком контексте Ольга Бузова присутствовала в постановке «Чудесный грузин». Марина Зудина считает, что певица – из совсем другой среды, в которой артистка «ощущает себя плохо». Однако она призвала не делать поспешных выводов о таланте начинающей актрисы. Возможно, кто-то впечатлится игрой Ольги Бузовой.



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