 

Названы методы избавления от боли в горле без лекарств

15.06.2021, 20:22, Разное
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Врач Марина Макиша пояснила о том, как можно без лекарств избавиться от боли в горле. По ее словам, употребление только одних теплых напитков только усиливает дискомфортные ощущения. Чтобы уменьшить воспалительный процесс, необходимо включать в рацион чай с определенными продуктами.
Температура употребляемого чая с лимоном не должна превышать 60-70 градусов по Цельсию. Если показатели выше, горло дополнительно травмируется. Если добавить в напиток лимон, то он не успеет потерять свои полезные свойства. В то же время рекомендуется пить не более трех-четырех чашек напитка в день, поскольку там содержится кофеин, повышающий риск бессонницы.

Макиша назвала позитивные свойства морса. В бруснике и клюкве содержится урусловая и хлорогеновая кислота, которые действуют как натуральные растительные антибиотики. Также там имеется множество антиоксидантов. Морс подходит, как для употребления, так и для полоскания горла.

Эксперт обратила внимание на то, что при простуде мед не является эффективным, но можно включить в рацион прополис. Если говорить об употреблении чеснока, то в нем содержится аллицин, помогающий снять воспаление. Зубчик данного овоща можно разжевать и подержать некоторое время за щекой.

При больном горле не нужно пить молоко, поскольку в нем содержится много сахара. Есть мороженное и употреблять холодные продукты разрешается только тогда, когда человек полностью здоров.

Источник: www.youtube.com



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