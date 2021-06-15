Путин призвал допустить родителей в школьные столовые

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблему некачественного питания в российских школах. Глава государства особо подчеркнул: нужно допустить родителей и законных представителей детей к контролю над качеством пищи, которая готовится для школьных столовых.

Такое указание российский лидер дал в ходе встречи с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

«Надо качество питания проверять. Надо допустить, в конце концов, родителей до контроля за качеством питания», – заявил Путин.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения санитарных норм на производстве соцпитания.

«Родительские комитеты могут организовать эту работу», — подвел итог президент.

Ранее вопросы родительского контроля за питанием детей в образовательных учреждениях отдельно рассматривались в ходе круглого стола «Школьное питание: Ожидание и реальность». Обсуждение было организовано АНО «Российский институт потребительских испытаний» (РИПИ). Эксперты акцентировали внимание на важности обучения родителей профессиональному контролю за питанием детей в образовательных организациях.

Заявление Владимира Путина приобретает особую актуальность в связи с той ситуацией, которая сложилась в Санкт-Петербурге в сфере питания воспитанников детских садов и учащихся школ. СМИ неоднократно акцентировали внимание на том, что это – самая картелированная отрасль в городе: комбинаты вступают в сговоры и демпингуют на рынке.

В последнее время таких сговоров было выявлено больше пяти. Обеспокоенность вызывает и то, что петербургский Роспотребнадзор, по мнению журналистов, родителей и экспертов, не выполняет свои функции должным образом и тем самым тормозит развитие сферы социального питания в Петербурге.

Есть вопросы и к избирательности проверок комбинатов комиссиями ведомства. Журналисты городских СМИ писали, что петербургский РПН якобы отказывается «замечать» два крупных комбината питания, зато у других компаний проверки проходят несколько раз в год.

Есть надежда, что после поручения президента комбинаты питания и директора школ начнут содействовать родителям, которые хотят понимать, что их детям подают на завтраки и обеды. Ожидается, что родительский контроль поможет избавиться от тех поставщиков, для которых прибыль означает больше, чем здоровье подрастающего поколения.