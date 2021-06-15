 

Рогозин пообещал не «перебарщивать» с космическими туристам

15.06.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия не намерена полностью монетизировать МКС с помощью космических туристов, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Нам не хотелось бы все монетизировать [МКС], мы не будем перебарщивать с космическими туристами», – цитирует Рогозина ТАСС.

Он пояснил, что как минимум половина возможностей будет сосредоточена на научных экспериментах с участием разработчиков.

Ранее Роскосмос сообщил, что получил получил запросы на организацию выхода туристов в открытый космос.

Также во вторник сообщалось, что японец Юсаку Маэдзава начинает в РФ подготовку к декабрьскому полету на корабле «Союз» на МКС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Сенаторы США призвали наказать Турцию за использование С-400 против F-16

21.08 / Лукашенко заявил о попытке Запада использовать Белоруссию против России

09.07 / Опрос: большинство американцев верят, что Россия платила Талибану за убийство солдат

04.01 / В Луганской области организатору “референдума” грозит 10 лет тюрьмы

11.06 / Быков ответил на ворос, останется ли в России

14.07 / Авиаэксперт оценил ущерб от вынужденной посадки самолета из-за курильщицы

13.03 / В Украине от коронавируса вакцинировали более 45 тыс. человек

23.01 / Пожар в пансионате в Харькове. Суд взял под стражу арендатора здания

10.02 / Глава ассамблеи НАТО: Надеюсь, Украина скоро будет на пороге членства в Альянсе

26.10 / Кремль опроверг участие Бабича в урегулирования ситуации в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика