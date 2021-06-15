Рогозин пообещал не «перебарщивать» с космическими туристам

Россия не намерена полностью монетизировать МКС с помощью космических туристов, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Нам не хотелось бы все монетизировать [МКС], мы не будем перебарщивать с космическими туристами», – цитирует Рогозина ТАСС.

Он пояснил, что как минимум половина возможностей будет сосредоточена на научных экспериментах с участием разработчиков.

Ранее Роскосмос сообщил, что получил получил запросы на организацию выхода туристов в открытый космос.

Также во вторник сообщалось, что японец Юсаку Маэдзава начинает в РФ подготовку к декабрьскому полету на корабле «Союз» на МКС.