 

80% украинцев не верят, что выиграли бы суд у более богатого или влиятельного человека – опрос

15.06.2021, 20:18, Новости дня
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Почти 80% считают опрошенных, что в суде выигрывает более богатая или влиятельная сторона. 9,5% не смогли ответить на вопрос.

Инфографика: dejure.foundation

11,2% граждан за последние два года могли обратиться в суд за защитой своих прав, однако решили этого избежать. 

Инфографика: dejure.foundation

42,7% опрошенных не обращаются в суд, поскольку не верят в возможность получить справедливое и законное решение. Еще 41,2% убеждены, что решение вопроса в суде займет много времени, а 42,3% – много денег.

Инфографика: dejure.foundation

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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