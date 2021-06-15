Первый проректор “Метинвест Политехники”: Под новые реалии университет будет готовить специалистов, максимально адаптированных к современному производству

“Метинвест Политехника” – это университет нового поколения. Группа “Метинвест” ставит перед собой цель вывести техническое образование в Украине на более высокий уровень, развивать не только молодежь, но и весь регион. Мы хотим изменить отношение к техническим профессиям, мотивировать молодежь оставаться в Украине и развивать свою страну”, – рассказала она.

Рекова отметила, что профессия металлурга за последнее время претерпела существенные изменения.

“Под новые реалии университет будет готовить специалистов, максимально адаптированных к современному производству. Здесь будет внедрена дуальная система образования – часть времени студенты обучаются теории, а часть – практическим навыкам непосредственно на производстве по выбранной специальности. Такая методика уже зарекомендовала себя в Европе, как наиболее перспективная, так как сразу после завершения университета, студенты обладают опытом работы на реальных агрегатах и оборудовании, следовательно – они наиболее конкурентоспособные на рынке труда. Лучшие студенты смогут проходить практику на предприятиях группы “Метинвест”, – отметила первый проректор.

По ее словам, “Метинвест Политехника” создаст условия для работы молодых ученых, в вузе будут современная учебно-материальная база, лаборатории и библиотека. Четверть дисциплин для изучения можно будет выбирать, а в рамках потребностей в специалистах “Метинвест” будет оплачивать обучение. Также предусмотрены стипендии для показывающих высокие результаты студентов.

В вузе не будет коррупции, подчеркнула Рекова, для иногородних студентов создут комфортную инфраструктуру.

“Метинвест Политехника” предоставит доступ к обучающим сервисам Microsoft, будет внедрять сотрудничество с международными организациями и привлечет лучших педагогов-практиков, которые будут обучать студентов по международным стандартам, пообещала она. Также проректор сообщила, что уделять внимание будут и студенческому самоуправлению.

Контекст:

Первых студентов “Метинвест Политехника” собирается принять уже 1 сентября 2022 года.

В компании сообщали, что первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой “Метинвест”, откроется в Мариуполе. Это будет полноценный вуз с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

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