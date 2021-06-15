Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок на гранты

В августе пройдет экспертиза заявок, а в начале сентября координационный совет утвердит итоги конкурсного отбора. До конца года у авторов-победителей будет возможность реализовать свои проекты, отметил Кириенко.

Фонд распределит гранты на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Всего в текущем году на поддержку культурных инициатив будет направлено около пяти миллиардов рублей, уточнил первый замруководителя АП.

Заявки принимаются по пяти направлениям: “Великое русское слово”, “Культурный код”, “Нация созидателей”, “Я горжусь”, “Молодые лидеры”, “Место силы”, “История страны. Вехи”, “Многонациональный народ”.

Подать заявку могут некоммерческие организации, муниципальные учреждения культуры, творческие коллективы и индивидуальные предприниматели, напомнил Кириенко.

Итоги подведут 15 сентября, сообщил генеральный директор фонда культурных инициатив Роман Карманов. “С 16 сентября, когда будут объявлены победители, начнется заключение договоров на грантовую поддержку”, – уточнил он.