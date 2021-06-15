Российские дети начали болеть COVID-19 в тяжелой форме

Российские дети начали болеть коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Осипов сообщил, что на лечении в медучреждении уже находится двухлетний малыш с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Его подключили к аппарату для кислородной поддержки организма. Специалист призвал граждан осознать важность и соблюдать меры эпидемиологической безопасности, сообщает “Радио 1”.