 

Российские дети начали болеть COVID-19 в тяжелой форме

15.06.2021, 20:10, Разное
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Российские дети начали болеть коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Осипов сообщил, что на лечении в медучреждении уже находится двухлетний малыш с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Его подключили к аппарату для кислородной поддержки организма. Специалист призвал граждан осознать важность и соблюдать меры эпидемиологической безопасности, сообщает “Радио 1”.



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