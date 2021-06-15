 

Мнение: Комментаторы

15.06.2021, 20:08, Разное
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Лучших 5-10 комментаторов мы с вами недавно выбирали. Большинство были солидарны и называли одних и тех же.

Но хороших комментаторов в моем блоге намного больше.

До 19-го июня я определюсь с присваиванием баллов в общей таблице тестов для всех активных комментаторов. Кто-то получит больше баллов, кто-то меньше, но тоже получит баллы.

Поэтому предлагаю вам сейчас такую активность.

Называйте тех, кого не упоминали в списках самых лучших или упоминали мало. Называйте по одному нику и пишите, чем вам нравятся комментарии этого человека.

Давайте перечислим всех, кто активно комментирует, по одному,

Повторяться можно.

Источник: Эволюция



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