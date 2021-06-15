Мнение: Комментаторы

Лучших 5-10 комментаторов мы с вами недавно выбирали. Большинство были солидарны и называли одних и тех же.

Но хороших комментаторов в моем блоге намного больше.

До 19-го июня я определюсь с присваиванием баллов в общей таблице тестов для всех активных комментаторов. Кто-то получит больше баллов, кто-то меньше, но тоже получит баллы.

Поэтому предлагаю вам сейчас такую активность.

Называйте тех, кого не упоминали в списках самых лучших или упоминали мало. Называйте по одному нику и пишите, чем вам нравятся комментарии этого человека.

Давайте перечислим всех, кто активно комментирует, по одному,

Повторяться можно.