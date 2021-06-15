Мнение: Вандалы в Арсеньеве

В Арсеньеве полиция задержала двух деграданток 14 и 15 лет, осквернивших памятник пилоту сбитого турками в 2015-м году Су-24 Олегу Пешкову.

Прокуратура города проводит проверку по факту совершенного акта вандализма.

PS. Вполне согласен с мнением, что зря скрывают личные данные. Наоборот, надо предавать огласке, чтобы последствия им еще долго аукались.

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