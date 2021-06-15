Мнение: Чистка

Ресурс «Медиазона» может быть объявлен иностранным агентом, Максим Шевченко попал под расследование по обвинению в клевете. Телеканал «Дождь» вышвырнули из «президентского пула». Каждый день приходят однотипные сообщения об одном и том же.

Остервенение, с которым в России добивают немногие неофициозные ресурсы и людей, логически завершает цикл, начавшийся еще в начале нулевых с избиения и погрома компании НТВ.

Тогда ключевой задачей было обозначение «красных линий», в рамках которых гарантировалась определенная свобода слова. Линии постепенно сдвигались, но в целом определенные допуски существовали. Однако теперь, с переходом к фашистскому режиму управления и прямому террору даже эти допуски выглядят для режима чрезмерными.

И если ранее базовой установкой было введение СМИ в некую новую нормальность, то теперь и это избыточно — весь неофициоз должен быть просто истреблен на корню. Поэтому от несистемных СМИ уже никто ничего не требует, их «гасят». Просто и без затей, как в криминальных фавеллах Латинской Америки. Мертвый оппонент — решение любых проблем. Про изящество и соблюдение каких-то норм здесь речь уже не идет, да и какое изящество, если вас банально забивают дубьем.

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