Мнение: О чём лгут в резюме, как переучить пол-России и роботизация умственного труда

1. Более половины россиян привирают, когда составляют резюме в поисках новой работы. Чаще приукрашивают те вещи, которые сложнее проверить, реже – то, что проверить легко. Добавлю от себя, как от работодателя: люди, которые врут в резюме, и люди, которые жалуются, что их надули при приёме на работу, пообещав молочные реки с кисельными берегами — это одни и те же люди.

https://lenta.ru/news/2021/05/31/lgy/

Ложь в резюме чаще всего встречается в сведениях о профессиональных навыках россиян (52 процента). Об этом говорится в исследовании SuperJob.

По опыту рекрутеров, также среди самой распространенной лжи — неверная информация об опыте работы (37 процентов) и должностных обязанностях (35 процентов). Около 24 процентов работодателей считают, что соискатели часто приукрашивают уровень владения программным обеспечением. Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком назвали 18 и 16 процентов соответственно.

Некорректную информацию о дополнительном образовании и наличии наград отметили семь процентов рекрутеров, а о неточности в основном образовании соискателя заявили четыре процента. Только шесть процентов менеджеров по персоналу не сталкивались с недостоверной информацией в резюме.

2. Дискуссионное мнение читателя Константина Пулина о том, почему во многих странах, в том числе и в России, сохраняется сравнительно низкая производительность труда:



https://olegmakarenko.ru/2148507.html?thread=805078683#t805078683

Сельское население Китая в 2012 году — ~555 млн. человек. На пике, в 1991 году было ~836 млн. человек. За 30 лет сельское население сократилось на 281 млн. человек. Только недавно автоматизированный труд в деревне стал преобладать над ручным. Китайцы уже давно могли бы всё в свое деревне механизировать и автоматизировать, сельского населения достаточно 10% от населения страны. Т.е. 140 млн человек можно было бы оставить в деревне, а не 555 млн, как сейчас. Но китайцы этого не делают. Наоборот, придерживают в деревне население по максимуму, не пускают в город.

Но где найти работу для 400 млн человек? Вот потому и разрешают перебраться в город только тому количеству человек, для которых созданы рабочие места. А в деревне китайцы оставляют ручной труд, чтобы все были заняты. 400 млн безработных человек неважно кого — рабочих или крестьян — власти Китая создавать не собираются. Потому крестьяне и живут в разы беднее, чем городское население Китая.

Так что проблема не в автоматизации. Автоматизировать сейчас можно всё или почти всё. А вот что делать с безработицей потом? Это проблема всего мира. Россия — исключение. Страна большая, не освоенная. Людей действительно не хватает. И то половину работников уже сейчас можно сократить, а у оставшейся половины повысить производительность труда в 2 раза. В России производительность труда более чем в 2 раза ниже, чем на Западе. Если они смогли, то что нам мешает?

Так что технических проблем такой автоматизации нет. У нас даже с безработицей проблем не будет — страна большая, найдётся работа всем. Проблема в том, что грамотных инженеров, ИТ-ников не хватает, чтобы всё автоматизировать. И инерция руководства мешает. Медленно инновации вводятся. Руководство предпочитает жаловаться на то, что людей не хватает, вместо того, чтобы автоматизировать, повысить производительность труда и зарплаты.

Проблема инерции мышления в России действительно сохраняется, она свойственна многим чиновникам регионального и муниципального уровня. Однако ключевая сложность всё же в инерционности мышления той половины рабочей силы, которую, по словам автора цитаты, уже сейчас можно сократить.

Где найти работу для 30-35 миллионов человек? Особенно, если значительная часть из них не готова переучиваться, не готова осваивать новые навыки?

Как мы ранее обсуждали, в России крайне слабо развита система непрерывного образования:

https://olegmakarenko.ru/2139445.html

Огромное число граждан свято уверены, что если они отсидели несколько лет в вузе или ПТУ, то за понесенные страдания им полагается стабильная работа, на которой больше не надо будет прилагать серьёзных образовательных усилий.

Среди выпускников вузов сейчас лишь половина идёт работать по специальности. Получается, что от 4 до 6 лет лет люди тратят на бесполезное для них образование, после чего вынуждены круто менять сферу деятельности, так и не получив опыта реальной работы. В эмоциональном плане это не слишком-то хорошо: многие выгорают, испытывают чувство поражения и надолго, если не навсегда получают психологическую прививку от дальнейшего обучения, уходя на простые, не слишком квалифицированные рабочие места.

Невозможно в приказном порядке превратить всех в грамотных инженеров и айтишников. С воспитанием же людей, которые способны сами регулярно осваивать необходимые для их работы новейшие технологии, наша система образования не справляется (во всяком случае, не в том объёме, который необходим экономике).

3. Бывший министр экономразвития, возможно, что-то знает о грядущем экономическом развитии. Он утверждает, что роботами и алгоритмами будут замещены некоторые самые распространённые профессии в сфере умственного труда:

https://lenta.ru/news/2021/05/22/ii/

Помощник президента России Владимира Путина по вопросам экономики Максим Орешкин, выступая на форуме «Новое знание», предрек исчезновение профессиям, где требуется монотонный умственный труд. Его цитирует ТАСС.

По его словам, развитие искусственного интеллекта будет размывать такую работу. Например, речь идет о бухгалтерах, переводчиках и базовых программистах. Специалистов этих направлений, отметил помощник президента, со временем будет становиться меньше.

И действительно, уже сейчас, например, автоматические онлайн-переводчики выдают сносные переводы с английского на русский, достаточные для примерного ознакомления с текстами новостных статей, книг и так далее. Конечно, для полноценного художественного или технического перевода по-прежнему нужны человеческие специалисты, но уже не в таком количестве, как раньше.