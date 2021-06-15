“Красивые и счастливые”: Максим Галкин опубликовал новое фото с Аллой Пугачевой

Шоумен и телеведущий Максим Галкин и народная артистка Алла Пугачева в этом году отметят десять лет со дня свадьбы. Пара воспитывает двойняшек – 7-летних Лизу и Гарри – и нечасто выходит в свет. Время от времени Максим радует подписчиков фото жены, а иногда и совместными снимками. Сегодня он опубликовал на своей странице в Instagram селфи с женой, где они оба в белом.

За два часа пост собрал 300 тысяч лайков и десятки комментариев, в том числе от коллег. Анита Цой назвала супругов “очаровашками”, Марина Юдашкина “красивыми”. Другие пользователи сети тоже не оставили их без комплиментов. Некоторые отметили, как молодо выглядит 72-летняя Алла:

Ого. Алла Борисовна выглядит моложе Галкина, – написал поклонник.

Впрочем, большинство сошлись во мнении, что причиной тому стал Максим, рядом с которым Алла Борисовна по-настоящему счастлива.

“Ух! Максим – Мужчина, который делает счастливой свою Женщину! Лишних слов не надо”. “Красивые и счастливые! Никаких скандалов на показуху, столько лет вместе, замечательные, воспитанные детки, всегда приятно смотреть”. “Макс, ты большой молодец, настоящий мужчина, посадил дерево, построил дом и сделал детей. Береги Аллу”. “Пара, которая доказала что любовь существует”. “Прелесть. Дай бог здоровья и счастья всей вашей семье”, – написали пользователи.

Напомним, что Максим Галкин младше своей супруги на 27 лет. Ведущий и певица начали жить вместе в 2005 году, но как позже призналась Алла Борисовна, отношения у них начались еще в 2001. Десять лет спустя, 23 декабря 2011 артисты зарегистрировали свои отношения, а на следующий день сыграли свадьбу. А в ноябре 2017 года Галкин и Пугачева обвенчались в Михайло-Архангельском храме села Бушарино Одинцовского района московской области. 18 сентября 2013 супруги стали родителями – суррогатная мать родила им двойню – мальчика назвали Гарри, а девочку Елизаветой. В прошлом году дети Галкина и Пугачевой начали обучение в Первой Московской гимназии.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми