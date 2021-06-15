Мнение: Вести с полей: вакцинация по-русски

А я тут пока катаюсь по просторам русской Средней полосы: Ярославская область, Нижегородская, Ивановская, Ярославская… Общаюсь с народом, гляжу по сторонам. Вырвался из Москвы наконец-то, чему несказанно рад. Пока замечаю одну интересную двойственность: с одной стороны, о полном запустении говорить не приходится – почти во всех городках и местечках видно кое-какое благоустройство, причем недавнее. Есть ощущение, что власти все-таки вкладываются в то, что, грубо говоря, можно “пощупать” – дороги, улицы, набережные. Кое-где даже выходит весьма затейливо, а то и с размахом.

И при этом в менее материальных сферах – школьное образование и медицина – какой-то полный погром и разруха, даже удивительно. Обычное явление, когда в школах – особенно в небольших – не хватает преподавателей. Причем вплоть до того, что учительница начальных классов берется вести алгебру и геометрию в 6-7 классах, а заодно уж и химию. Примерно такая же ситуация и с врачами. Все это усугубляется ковидными безумиями типа “дистанционного образования” – которое по факту просто отменяет школьное образование как таковое для большей части учеников в “глубинке”.

Элементарная вещь – просто тупое отсутствие компьютеров на руках у населения. Известно ведь, что для большей части граждан РФ “народный компьютер” – это смартфон. Типа “в нем все есть”. Есть-то есть – но попробуй с экрана смартфона слушать урок! Никто, собственно, и не слушает – кроме совсем уж упертых фанатов образования. Так ковид ведет свой “естественный отбор” среди школьников необъятной Родины – ну а мы соберем соответствующий урожай безграмотной молодежи, своего рода “белых негров”, несколько лет спустя…

Ну и напоследок – забавный факт: разговариваю с бабками в одном из полугородков-полудеревень Средней полосы (провести грань между ними очень непросто: достаточно сказать, что жители даже многоквартирников – пресловутых хрущевок, из которых все города в основном и состоят – содержат большие огороды, где выращивают себе на зиму практически всё, но прежде всего картошку! Еще раз – это не ДАЧИ: это они себе разбили огороды прямо возле городских домов!). И вот одна бабуля между делом рассказывает: пошла она, ничего не подозревая, в свою поликлинику – пожаловаться на какие-то свои хвори – типа ревматизма или давления; ей по ходу выдали карту (ее, медицинскую) – чтобы она отнесла ее в кабинет к врачу. По дороге любопытная бабка в свою карту заглянула – и что ж она там увидела?! Увидела отметку, что она еще в апреле… была привита от ковида!

Я строго ее спросил – может, она и была привита, просто забыла по старости лет? Нет, бабуля клялась-божилась, что нет, ни сном ни духом. Тут и еще одна ее товарка присоединилась – дескать, и у нее есть такая отметка. Прочие бабули отнеслись к этой информации добродушно, как к хохме.

Ну а мы с вами теперь знаем, как и далее в русской провинции будет выполняться план по Прививкам. Этот народ не победить.