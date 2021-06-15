 

Кино о настоящих героях: депутат назвал главную ценность фильма «Турист» о событиях в ЦАР

15.06.2021, 19:24, Разное
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Российские зрители должны знать, какую помощь инструкторы из РФ оказывают Центральноафриканской Республике. Об этом, комментируя ажиотаж вокруг фильма «Турист» совместного производства РФ и ЦАР, заявил депутат Законодательного Собрания Петербурга Константин Чебыкин.
Интерес к фильму, основанному на реальных событиях, которые происходили в ЦАР в конце 2020 года, не утихает уже несколько недель. Картина, посвященная работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, привлекает публику своей уникальностью.

Будучи единственным художественным фильмом о ЦАР, снятым на государственном языке этой страны санго, «Турист» максимально реалистично показывает обстановку в регионе. При этом особого внимания заслуживает то, какими показаны российские специалисты. Как и в жизни, это настоящие профессионалы своего дела, готовые к выполнению задач независимо от того, в каких обстоятельствах они оказались.

Эту черту картины отметил и депутат ЗакСа Константин Чебыкин. По его словам, создателям ленты не пришлось ничего выдумывать.

«Такой образ сформировался не сегодня и не вчера, и останется актуальным завтра. Дело в том, что исторически так сложилось, что к нам обращаются за помощью, и к мнению наших специалистов в различных областях прислушиваются во всем мире», — напомнил депутат.

К слову, до выхода «Туриста» немногие россияне были в курсе той помощи, которую их соотечественники оказывают центральноафриканскому народу. И хотя в отличие от персонажей «Туриста» инструкторы, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера», не принимают участия в боевых столкновениях, именно их помощь в подготовке военнослужащих армии ЦАР помогла вернуть в республику мир и стабильность.

Депутат Чебыкин считает, что россияне должны знать о героизме своих соотечественников. Поэтому картины, подобные «Туристу», необходимы нашему кинематографу.

«Безусловно, такие картины необходимы, когда показывают не голливудскую глупость. Есть очень много фильмов, которые коверкают нашу историю. В том числе и снятых российскими режиссерами. Но если мы показываем работу наших инструкторов, в хорошем смысле демонстрируем их профессионализм, то этим мы воспитываем у зрителя патриотизм и любовь к родине. Ведь нам нечего стесняться, мы должны гордо нести флаг нашего государства в мире», — подчеркнул парламентарий.



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