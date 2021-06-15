Иосиф Пригожин обвинил «Матч ТВ» в намеренном издевательстве над Бузовой

Популярный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что телеканал «Матч ТВ» намеренно хотел поиздеваться над ведущей Ольгой Бузовой. Ее специально пригласили в прямой эфир, чтобы устроить самое настоящее шоу.

Как заявил Пригожин, Ольга Бузова является «удобным персонажем» для битья. Она совершенно не должна разбираться в футболе, но редакторы канала все-таки пригласили ее на эфир для поддержки сборной РФ. Супруг певицы Валерии не может сказать, являлись ли слезы экс-ведущей «Дома-2» искренними. Однако он уверен, что Бузову везде приглашают исключительно ради хайпа. У артистки в социальной сети Instagram есть миллионы подписчиков.

Дмитрий Губерниев пытался обвинить Бузову в том, что она не разбирается ни в театральной сфере, ни в футболе. Пригожин считает, что ему нужно было проявить уважение к гостье. По словам продюсера, цель канала была достигнута, поскольку внимание общественности приковано к данному скандалу. Ольга Бузова предстала в образе жертвы, а Губерниеву досталась роль мужчины, который в итоге принес свои извинения.

Источник: www.sport-express.ru