 

Неубиваемый Doogee S86 Pro с 8500 мА•ч, NFC и термометром поступил в продажу в Китае

15.06.2021, 19:24, Разное
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Сегодня начались продажи нового неубиваемого смартфона от китайского бренда Doogee. S86 Pro с термометром, батареей на 8500 мА•ч и NFC первым покупателям предлагаются с огромной скидкой.
На международном рынке сегодня вышел новый аппарат от компании Doogee. S86 Pro называют неубиваемым смартфоном за его вместительный аккумулятор, мощность которого составляет 8,5 тысяч мА•ч, этого хватает на двое суток полноценной работы. Также производитель предусмотрел соответствие стандартам защищённости мобильных устройств. Гаджет устойчив к падению с высоты на твердые поверхности, погружению на полуметровую глубину на 30 минут и даже к мойке при высоком давлении и температуре воды. Кроме того, девайс обладает уникальным модулем для измерения температуры тела, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Причем точность термометра достигает 0,2 °C, а сфера его применения не ограничивается медицинской. Устройством можно измерять температуру еды, напитков или ванны, а также любых поверхностей.

Corning Gorilla Glass, покрывающее 6,1-дюймовый дисплей, делает его неуязвимым к царапинам и ударам. Продуктивность и быстродействие Doogee S86 Pro обеспечивает однокристальная платформа Helio P60 от MediaTek. Усиливает процессор чип оперативной памяти на 8 гигабайт. Хранить любого рода контент можно на 128-гигабайтном модуле встроенной памяти, который можно увеличить за счёт карты SD еще на 128 гигабайт. Экран гаджета распознает прикосновения в перчатках и мокрыми пальцами, девайс работает с системами NFC и спутниковой навигацией.

Основная камера содержит три объектива на 2, 8 и 16 мегапикселей, четвертый датчик является инфракрасным модулем. Фронтальный фото-видео-сенсор имеет разрешение в 8 мегапикселей. Уже с сегодняшнего дня Doogee S86 Pro предлагается на китайских ритейлинговых площадках Banggood и AliExpress по цене 170 долларов. Однако всем желающим приобрести его по такой стоимости следует поторопиться, поскольку этот ценник сохранится только до 20 июня, после чего аппарат подорожает до 250 долларов США.

Источник: www.ixbt.com



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