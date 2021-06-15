 

35% украинцев считают, что власть должна обязать бизнес участвовать в развитии общин в тех регионах, где у него есть предприятия – опрос

15.06.2021, 19:20, Новости дня
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35,6% опрошенных придерживаются мнения, что бизнес должен помогать в содержании учреждений социальной сферы (больниц, школ и т.д.) и в строительстве социального жилья, дорог и прочего.

Социологи отмечают, что в июне прошлого года так считали 43,8% респондентов.

36,4% украинцев думают, что бизнес должен оказывать помощь общинам, но только на добровольной основе. В прошлом году так ответили 30,9%.

В то же время 17,4% опрошенных заявили, что бизнес не обязан оказывать помощь, так как это обязанность государства и местных общин. В 2020 году такой точки зрения придерживались 13,4%.

Еще 10,7% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 21-го по 26 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего было опрошено 2017 респондентов методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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