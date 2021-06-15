Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию с безопасностью на Донбассе и у границы Украины

Зеленский и Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границы Украины. Они также говорили о высоком уровне военной угрозы для Украины и о путях укрепления безопасности в Черноморском регионе.

“Глава государства отметил, что трехсторонняя контактная группа должна восстановить полноценную работу. Президент подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе”, – сообщили в ОПУ.

Зеленский поблагодарил Линде за решение предоставить для временной экспозиции в Киеве оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика.

“Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим”, – подчеркнул президент.

Он также отметил важность участия Швеции в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Линде находится в Украине со вторым визитом с начала года. 14 июня она ездила на Донбасс, в частности, посетила контрольный пункт въезда-выезда “Новотроицкое” и населенный пункт Красногоровка Донецкой области. После посещения Донбасса Линде выразила обеспокоенность увеличением количества случаев нарушения режима прекращения огня.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью “ВВС News Україна”, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.

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