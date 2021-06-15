 

На границе Украины и Румынии появились два новых острова

15.06.2021, 19:20, Новости дня
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Острова обнаружили в районе 76–78 км устья реки Дунай. Их удалось заметить после анализа материалов гидрграфических работ, наблюдений на местности и космической съемке украинского участка Дуная.

Острова находятся со стороны Румынии по отношению к навигационному участку Дуная, отмечают в Госгидрографии. По этому же участку реки проходит госграница Румынии и Украины.

Специалисты предполагают, что острова появились из-за естественных русловых процессов, которые существенно влияют на формирование рельефа дна Дуная.

Об образовании новых островов сообщили румынским пограничникам. Также информацию предоставили украинско-румынской комиссии – для ее учета при подготовке проектов о демаркации границ стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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