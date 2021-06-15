 

“Мечтаю о такой фигуре”. Ким Кардашьян показала аппетитные формы в мини-бикини

15.06.2021, 19:20, Новости дня
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На снимке 40-летняя артистка в лимонно-зеленом бикини ест мексиканскую лепешку тако. “У нас все еще тако-вторник?!” – поинтересовалась Кардашян у подписчиков.

Поклонники модели не скрывали своих восторгов в комментариях.

“Тако еще никогда не выглядело так хорошо”, “Очень красивое фото”, “Мечтаю о такой фигуре”, “Я бы раздулась от одного укуса”, “Идеально”, “Я люблю тебя”, – писали подписчики странички знаменитости в сети.

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A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Контекст:

Ким Кардашян родилась в Лос-Анджелесе в 1980 году в семье известного адвоката и светской львицы. У нее армянские корни со стороны отца и шотландские и голландские со стороны матери.

Кардашян приобрела огромную популярность в 2007 году, когда стала участницей семейного реалити-шоу “Семейство Кардашян”. Проект принес ей не только славу, но и состояние. Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Кардашян трижды была замужем. С последним мужем, рэпером Канье Уэстом, она рассталась совсем недавно, прожив в браке почти семь лет. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. Сейчас пара находится в состоянии развода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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